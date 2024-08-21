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Постер фильма Реплика
Постер фильма Реплика
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 5.2
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Киноафиша Фильмы Реплика

Реплика

Фантастическая драма с Никитой Ефремовым о любовном треугольнике в мире нейросетей Replika 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 4
Не пойду 3

О фильме

Антон и Давид – два брата, которые находятся на пороге грандиозного научного открытия. Их стартап разрабатывает уникальную технологию «Реплика», способную скопировать сознание человека в нейросеть, обеспечивая людям цифровое бессмертие. Увлеченность Антона разработкой заходит слишком далеко: он тайно копирует сознание Веры, жены Давида, убеждая копию, что именно он ее муж. Стирая грани между реальностью и виртуальным миром, он все сильнее запутывается в паутине лжи и ставит под угрозу не только судьбу проекта, но и жизни своих близких.

Реплика - трейлер
Реплика  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 21 декабря 2024
Премьера в мире 21 августа 2024
Дата выхода
21 ноября 2024 Россия Русский репортаж
Сборы в мире $12 607
Производство Ark Pictures
Другие названия
Replika, Реплика
Режиссер
Амир Исаев
В ролях
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Софья Лебедева
Софья Лебедева
Владислав Ценёв
Владислав Ценёв
Юрий Цурило
Юрий Цурило
Александр Стефанцов
Александр Стефанцов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 14 голосов
5.2 IMDb
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Реплика
Отзывы о фильме Обсудить в чате
User 24 ноября 2024, 18:07
Очень плохо. Тот случай когда снимали сериал «След» для первого канала, а получилось это. Невозможно смотреть на операторскую работу, очень дёшево.… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 24 ноября 2024, 18:58
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔 
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Новости о фильме
Никита Ефремов копирует сознание человека в трейлере фантастической драмы «Реплика»
Никита Ефремов копирует сознание человека в трейлере фантастической драмы «Реплика» Революционное изобретение приводит к возникновению необычного любовного треугольника.
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4 октября 2024 11:13
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