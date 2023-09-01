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Сидони в Японии
Sidonie au Japon
Сидони в Японии, 2023
2023 / Франция / Германия / Япония / Швейцария
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Жанр:
драма
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Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Élise Girard
В ролях
Изабель Юппер
Аугуст Диль
Цуёси Ихара
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