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Любовь зла

Комедия с Никитой Кологривым о харизматичном воре и его любовных передрягах Lyubov zla 18+
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Пойду 36
Не пойду 5

О фильме

Харизматичный вор-домушник Максим попадает в неприятности, задолжав деньги опасным бандитам. Во время очередного ограбления он становится свидетелем отчаянного поступка, который совершает неожиданно вернувшаяся хозяйка квартиры Ева: она пытается сжечь всё, что напоминает о парне-предателе, и вдобавок покончить жизнь самоубийством. Максим решает остановить Еву и уберечь себя от еще больших проблем.

Любовь зла - трейлер
Любовь зла  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 12 августа 2024
Дата выхода
12 сентября 2024 Россия Атмосфера Кино
12 сентября 2024 Беларусь
12 сентября 2024 Казахстан 16+
Сборы в мире $409 678
Производство K.B.A.
Другие названия
Lyubov zla, Любовь зла
Режиссер
Гайк Асатрян
Денис Гуляр
В ролях
Никита Кологривый
Никита Кологривый
Катерина Ковальчук
Катерина Ковальчук
Дмитрий Власкин
Дмитрий Власкин
Владимир Сычев
Владимир Сычев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 90 голосов
6.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1949 В жанре «комедия»  472 В фильмах России  199
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Любовь зла

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Настя Слабошпицкая 12 сентября 2024, 09:44
Мне вот реально понравилось. Посмотрели, отдохнули, получили свои позитивные эмоции и в целом больше ничего и не надо. Не спорю, что комедия довольно… Читать дальше…
Михаил Колобов 13 сентября 2024, 16:45
Такая неплохая комедия вышла, просто на удивление. Честно не думалось, что Никита Кологривый может настолько душевно сыграть. Впрочем, когда рядом… Читать дальше…
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Новости о фильме
В прокат выходит ромком «Любовь зла» с Никитой Кологривым и Катериной Ковальчук
В прокат выходит ромком «Любовь зла» с Никитой Кологривым и Катериной Ковальчук Комедия положений от «Кинокомпании братьев Андреасян».
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11 сентября 2024 13:53
Никита Кологривый входит не в ту дверь и спасает Катерину Ковальчук в трейлере комедии «Любовь зла»
Никита Кологривый входит не в ту дверь и спасает Катерину Ковальчук в трейлере комедии «Любовь зла» Судьба сводит вместе вора и девушку с разбитым сердцем.
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12 июля 2024 16:09
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