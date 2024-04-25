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За пределами. Над водой

Документальный фильм о популярном виде спорта - вейкбординге Za predelami. Nad vodoy 18+
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О фильме

Прогресс не остановить! Изменения происходят в любой сфере человеческой деятельности и то, что вчера считалось новым и модным, сегодня становиться классикой. Совсем недавно — в середине прошлого века — группа энтузиастов начала развивать уникальный для нашей страны вид спорта: водные лыжи. Очень быстро катание по воде за катером стало популярным: усложнялись трюки, появлялись новые чемпионы. А еще через несколько десятилетий на смену водным лыжам пришел современный вейкбординг — со своим уникальным путем и яркими героями. Сегодня те, кто стоял у его истоков и сделал этот спорт мейнстримом задаются вопросом: во что эволюционирует вейкбординг? Возможно ли, что его будущее уже наступило?

За пределами. Над водой - трейлер
За пределами. Над водой  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 25 апреля 2024
Дата выхода
25 апреля 2024 Россия Planeta Inform
Сборы в мире $2 798
Производство Eastside Documentary, ID Production
Другие названия
Za predelami. Nad vodoy, За пределами. Над водой
Режиссер
Петр Барабака
В ролях
Никита Мартьянов
Ольга Шведова
Алексей Шведов
Александр Гамаюнов
Дмитрий Яковлев
Все актеры и съемочная группа
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За пределами. Над водой - трейлер
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