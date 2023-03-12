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Постер фильма Демоны дома Гарретов
6.5
Демоны дома Гарретов - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Демоны дома Гарретов
6.5

Демоны дома Гарретов

, 2023
Raging Grace
Великобритания / драма, ужасы, детектив / 18+
Хоррор о зловещих существах, которые живут в старинном особняке
Трейлеры
Постер фильма Демоны дома Гарретов
6.5
Демоны дома Гарретов - Дублированный трейлер
Демоны дома Гарретов  Дублированный трейлер

О фильме

Джой — нелегальная иммигрантка, которая берется за любую работу, чтобы прокормить себя и дочь Грейс. Ей подворачивается выгодное предложение: ухаживать за богатым стариком, умирающим от рака. Но поскольку взять дочь на работу запрещено, Джой тайно приводит ее с собой в особняк. Однажды девочка выбирается из комнаты и видит нечто ужасающее. Теперь Джой и Грейс столкнутся лицом к лицу с демонами дома Гарретов.

В ролях

Макс Эйгенман
Joy
Лиэнн Бест
Лиэнн Бест
Katherine
Дэвид Хейман
Дэвид Хейман
Mr. Garrett
Джейден Боадилла
Grace
Стефани Коннелл
Old Woman
Eva-Jane Willis
Grace's Father's Wife
Оливер Веллингтон
Gary
Gabriel Vick
Mr. Johnson
Caleb Johnston-Miller
Orlando
Eugenia Low
Apparition
Hannah Knight
Apparition
Saskia Rose
Officer 1
Режиссер Paris Zarcilla
Сценарист Paris Zarcilla
Композитор Jon Clarke
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 декабря 2023
Премьера в мире 12 марта 2023
Дата выхода
14 марта 2024 Россия RWV Film
14 марта 2024 Азербайджан
29 декабря 2023 Великобритания 15
14 марта 2024 Кыргызстан
14 марта 2024 Молдавия
14 марта 2024 Таджикистан
26 апреля 2024 Тайвань
13 марта 2024 Южная Корея 15
Сборы в мире $89 293
Производство Last Conker
Другие названия
Raging Grace, A Cuidadora da Mansão Garret, Demony Grace, Graça Furiosa, La cuidadora de la mansión Garret, Öfkeli Zarafet, Wściekłość Grace, Демоны дома Гарретов, 邪厄恩典

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 2 сентября 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Демоны дома Гарретов - Дублированный трейлер
Демоны дома Гарретов Дублированный трейлер
Демоны дома Гарретов - Трейлер
Демоны дома Гарретов Трейлер
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