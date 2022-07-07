Знакомьтесь, пёс , 2022

Дина получает неожиданный подарок – пса. Но она терпеть не может собак! Что же с ним делать? А тут еще и выясняется, что ее жених, который сделал этот подарок – хотел отвлечь внимание от того факта, что у него интрижка. Причем с ее лучшей подругой. Со всех сторон Дину окружают грозовые тучи, но вдруг она начинает понимать, что лохматый «подарок», с которым надо гулять, и играть, которого необходимо кормить и заботиться о нем, может стать ее настоящим другом. Душевное тепло и откровенная радость, которые пес дарит своей хозяйке, понемногу растапливают лед в сердце Дины. А когда случай сталкивает ее с симпатичным владельцем похожей собаки – становится ясно, в ее жизни начинается новая счастливая полоса.