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Знакомьтесь, пёс , 2022

2022 / Чехия
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Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 8 февраля 2024
Премьера в мире 8 февраля 2024
Возраст 18+
Режиссер
Роберт Седлачек
В ролях
Хана Вагнерова
Хана Вагнерова
Иржи Лабус
Татьяна Медвецка
Береника Когоутова
Штепан Бенони
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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4.9 IMDb
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Постер фильма Знакомьтесь, пёс 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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