Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Знакомьтесь, пёс
5.2
Знакомьтесь, пёс - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Знакомьтесь, пёс
5.2

Знакомьтесь, пёс

, 2022
Rekni to psem
Чехия / комедия, мелодрама / 18+
Романтическая мелодрама о том, как четвероногий друг кардинально меняет жизнь
Трейлеры
Постер фильма Знакомьтесь, пёс
5.2
Знакомьтесь, пёс - Дублированный трейлер
Знакомьтесь, пёс  Дублированный трейлер

О фильме

Дина получает неожиданный подарок – пса. Но она терпеть не может собак! Что же с ним делать? А тут еще и выясняется, что ее жених, который сделал этот подарок – хотел отвлечь внимание от того факта, что у него интрижка. Причем с ее лучшей подругой. Со всех сторон Дину окружают грозовые тучи, но вдруг она начинает понимать, что лохматый «подарок», с которым надо гулять, и играть, которого необходимо кормить и заботиться о нем, может стать ее настоящим другом. Душевное тепло и откровенная радость, которые пес дарит своей хозяйке, понемногу растапливают лед в сердце Дины. А когда случай сталкивает ее с симпатичным владельцем похожей собаки – становится ясно, в ее жизни начинается новая счастливая полоса.

В ролях

Хана Вагнерова
Хана Вагнерова
Gábina
Иржи Лабус
Иржи Лабус
pan Drnec
Татьяна Медвецка
paní Vorácková
Береника Когоутова
Dita
Штепан Бенони
Petr
Veronika Zilková
Elvíra
Igor Orozovic
Filip
Мэриэн Роден
Jaromír Zelenka
Josefína Krycnerová
Holcicka v parku
Miroslav Lhotka
Agresivni ridic
Режиссер Роберт Седлачек
Сценарист Irena Obermannová
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 7 июля 2022
Дата выхода
15 февраля 2024 Россия Кинологистика
15 февраля 2024 Азербайджан
15 февраля 2024 Казахстан 16+
15 февраля 2024 Кыргызстан
15 февраля 2024 Молдавия
15 февраля 2024 Таджикистан
15 февраля 2024 Узбекистан 16+
7 июля 2022 Чехия
Сборы в мире $304 765
Другие названия
Rekni to psem, Знакомьтесь, пёс

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 11 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Знакомьтесь, пёс - Дублированный трейлер
Знакомьтесь, пёс Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома
В молоке гренки не утапливаю: заливаю 2 ложками сметаны — внутри хлеб нежный, а снаружи хрустящая корочка
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
Просили продолжения «Невского» — получите его «женскую» версию: премьера «России 1» почти обогнала шедевр НТВ с Васильевым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше