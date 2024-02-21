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Постер фильма Чёрный чай
Постер фильма Чёрный чай
Постер фильма Чёрный чай
Рейтинги
5.5 Рейтинг IMDb: 5.2
Оцените
3 постера
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Киноафиша Фильмы Чёрный чай

Чёрный чай

Сбежавшая невеста находит новую любовь в мире чайных церемоний Black Tea 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 4
Не пойду 3

О фильме

Девушка сбегает из-под венца в день свадьбы и уезжает в Азию, где знакомится с владельцем чайного магазина, настоящим знатоком искусства китайской чайной церемонии. В неспешности наслаждения оттенками и вкусами, между ними вспыхивает страсть.

Чёрный чай - дублированный трейлер
Чёрный чай  дублированный трейлер
Страна Кот-д’Ивуар / Франция / Люксембург / Мавритания / Тайвань
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 30 мая 2024
Премьера в мире 21 февраля 2024
Дата выхода
17 октября 2024 Россия ПРОвзгляд
14 ноября 2024 Бразилия 12
19 июня 2025 Германия
13 сентября 2024 Испания 12
13 июня 2024 Нидерланды AL
24 февраля 2024 Сербия
24 мая 2024 Тайвань
26 апреля 2024 Турция
28 февраля 2024 Франция
Бюджет €6 360 000
Сборы в мире $518 048
Производство Cinéfrance Studios, Archipel 35, Dune Vision
Другие названия
Black Tea, A tea illata, Black Tea - O Aroma do Amor, Chá Preto, Czarna herbata, La Colline Parfumée, Profumo di tè, Siyah Çay, Té negro, Te Shakhor, The Perfumed Hill, Чёрный чай, 以愛之茗
Режиссер
Абдеррахман Сиссако
В ролях
Чан Хань
Изабелль Кабано
Нина Мелу
Pei-Jen Yu
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.5
Оцените 17 голосов
5.2 IMDb
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Чёрный чай
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Киноафиша.инфо 20 октября 2024, 19:13
Берут, чтобы люди могли выспаться 😁
Ilya Larionov 19 октября 2024, 23:40
Чем и о чём думпют люди, котове берут в прокат такое убожество!
Этот фильм для ускореня процесса засыпания.
Не для кинотеатра!
Жаль потраченного времеи и дегег!!!👎🏻👎🏻👎🏻
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Трейлеры фильма Все трейлеры
Чёрный чай - дублированный трейлер
Чёрный чай Дублированный трейлер
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Кадры из фильма
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