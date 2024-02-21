Девушка сбегает из-под венца в день свадьбы и уезжает в Азию, где знакомится с владельцем чайного магазина, настоящим знатоком искусства китайской чайной церемонии. В неспешности наслаждения оттенками и вкусами, между ними вспыхивает страсть.
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Этот фильм для ускореня процесса засыпания.
Не для кинотеатра!
Жаль потраченного времеи и дегег!!!👎🏻👎🏻👎🏻