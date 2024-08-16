Почетный ветеран спецназа отправляется в горы со своими сыновьями и случайно становится свидетелем крупной наркосделки. Чтобы любой ценой защитить свою семью, ему предстоит не только снова взяться за оружие, но и вызволить из особо охраняемой тюрьмы главного наркобарона страны.