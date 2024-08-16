Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Стрелок
Рейтинги
3.0 Рейтинг IMDb: 3.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Стрелок

Стрелок

Боевик с Морганом Фриманом о ветеране спецназа, которому приходится спасать наркобарона Gunner 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Почетный ветеран спецназа отправляется в горы со своими сыновьями и случайно становится свидетелем крупной наркосделки. Чтобы любой ценой защитить свою семью, ему предстоит не только снова взяться за оружие,  но и вызволить из особо охраняемой тюрьмы главного наркобарона страны.

Стрелок - дублированный трейлер
Стрелок  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 7 декабря 2024
Премьера в мире 16 августа 2024
Дата выхода
22 августа 2024 Россия Капелла Фильм
22 августа 2024 Беларусь
17 июля 2025 Израиль
22 августа 2024 Казахстан 18+
19 декабря 2024 Катар
29 августа 2024 Кыргызстан 16+
28 ноября 2024 ОАЭ 18TC
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $31 746
Производство Acme Rocket Fuel, magiCity Studios, Convergence Entertainment Group
Другие названия
Gunner, Man of War, Atirador Implacável, Furia, Gunner - O Redentor, Mi'Khootz La'Khock, Nişancı, Стрелок, 孤狼救援, 玩命槍手
Режиссер
Димитри Логотетис
Димитри Логотетис
В ролях
Морган Фриман
Морган Фриман
Люк Хемсворт
Люк Хемсворт
Майкл Шеннон Дженкинс
Маргарита Рейес
Маргарита Рейес
Джон Д. Хикман
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

3.0
Оцените 19 голосов
3.1 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино

Стрелок - смотреть в онлайн-кинотеатре

Стрелок

Отзывы о фильме

Weteran Mc 7 ноября 2024, 23:57
"Стрелок" - американский боевик 2023 года, повествующий о почётном герое войны в отставке, который с сыновьями отправляется в поход в горы,… Читать дальше…
User 30 августа 2024, 12:41
Мне кажется, это не фильм, а стеб какой-то 😂 \
По ощущениям снимали на телефон и эффекты там же делали. Причем смысла в нем тоже никакого. Я так и… Читать дальше…

Интересные факты

Сцена с действием, включая грузовик, который взрывается, была снята на территории Sloss Furnaces — национального исторического памятника, расположенного в Бирмингеме, штат Алабама. Большая часть съёмок проходила в Blowing Engine Building и Water Tower. Персонаж Моргана Фримена был убит в районе, называемом Slag Pit.

Стрелок - дублированный трейлер
Стрелок Дублированный трейлер
Кадры из фильма
