Почетный ветеран спецназа отправляется в горы со своими сыновьями и случайно становится свидетелем крупной наркосделки. Чтобы любой ценой защитить свою семью, ему предстоит не только снова взяться за оружие, но и вызволить из особо охраняемой тюрьмы главного наркобарона страны.
|22 августа 2024
|Россия
|Капелла Фильм
|22 августа 2024
|Беларусь
|17 июля 2025
|Израиль
|22 августа 2024
|Казахстан
|18+
|19 декабря 2024
|Катар
|29 августа 2024
|Кыргызстан
|16+
|28 ноября 2024
|ОАЭ
|18TC
Сцена с действием, включая грузовик, который взрывается, была снята на территории Sloss Furnaces — национального исторического памятника, расположенного в Бирмингеме, штат Алабама. Большая часть съёмок проходила в Blowing Engine Building и Water Tower. Персонаж Моргана Фримена был убит в районе, называемом Slag Pit.
