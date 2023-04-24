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Постер фильма Тайное влечение
6.4
Тайное влечение - Трейлер
Киноафиша Фильмы Тайное влечение
6.4

Тайное влечение

, 2024
Taynoye vlecheniye
Россия / драма, мелодрама / 18+
Драма о молодой актрисе, её мечтах и детских травмах
Трейлеры
Постер фильма Тайное влечение
6.4
Тайное влечение - Трейлер
Тайное влечение  Трейлер

О фильме

Юная актриса Вета искренне верит в свою мечту. Её стремление оставить вклад в искусстве замечает и поддерживает мастер курса. Вета проживает в творческом создании спектакля свою травму, связанную с уходом отца из семьи. Она сможет воплотить свою мечту, если справится с чередой предательств и чувствами, возникшими к режиссёру.

В ролях

Дарья Балабанова
Дарья Балабанова
Liza
Мила Ершова
Мила Ершова
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Антон Рогачев
Антон Рогачев
Мария Янычева
Darya Antonyuk
Sonya
Найк Борзов
Otets Vety
Liliya Filchenko
Арсений Касперович
Арсений Касперович
Екатерина Новокрещенова
Иван Оранский
Павел Осадчий
Pasha
Режиссер Стася Толстая
Сценарист Anna Ovcharova, Стася Толстая
Композитор Юрий Потеенко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 24 апреля 2023
Дата выхода
14 февраля 2024 Россия Кино.Арт.Про
14 февраля 2024 Азербайджан
14 февраля 2024 Болгария
14 февраля 2024 Кыргызстан
14 февраля 2024 Молдавия
14 февраля 2024 Таджикистан
14 февраля 2024 Узбекистан

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $19 330
Производство VGIK - Debut
Другие названия
Taynoe vlechenie, Attirance secrète, Veta, Вета, Тайное влечение, Taynoye Vlecheniye, Secret Passion

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 17 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Тайное влечение - Трейлер
Тайное влечение Трейлер
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