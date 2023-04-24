Юная актриса Вета искренне верит в свою мечту. Её стремление оставить вклад в искусстве замечает и поддерживает мастер курса. Вета проживает в творческом создании спектакля свою травму, связанную с уходом отца из семьи. Она сможет воплотить свою мечту, если справится с чередой предательств и чувствами, возникшими к режиссёру.
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