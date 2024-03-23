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Постер фильма МУЛЬТ в кино 167. Фокус-покус
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Киноафиша Фильмы МУЛЬТ в кино 167. Фокус-покус

МУЛЬТ в кино 167. Фокус-покус

Mult v kino. Vypusk # 167: Fokus-pokus 18+
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О фильме

Новый выпуск киножурнала «МУЛЬТ в кино» приглашает зрителей в погрузится в атмосферу волшебства вместе с новыми ведущими!

В новом выпуске в гости к Росинке, Умычу и Непоседусу придёт настоящий иллюзионист, который научит ребят и всех зрителей своим фирменным фокусам. На «Музыкальной разминке» в этот раз мы потанцуем под современную версию «Калинки-малинки» — народная песня предстанет в новом звучании и однозначно надолго засядет у вас в голове своим задорным припевом. А ещё мы приготовим любимое блюдо Непоседуса,

Обязательно отгадаем загадки с Умычем, узнаем много нового о животном мире, заработаем за правильные ответы баллы на призы и, конечно же, посмотрим мультфильмы. Тем более, что в этом выпуске «МУЛЬТ в кино» появится новый яркий и захватывающий мультик о весёлых Лудлах — «Лудлвилль»!

Страна Россия
Продолжительность 51 минута
Год выпуска 2024
Премьера в мире 23 марта 2024
Дата выхода
23 марта 2024 Россия МВК 0+
Сборы в мире $20 922
Другие названия
Mult v kino. Vypusk # 167: Fokus-pokus, Мульт в кино. Выпуск # 167: Фокус-покус
Режиссер
Алексей Игнатов
Татьяна Новикова
Все актеры и съемочная группа

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