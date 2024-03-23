Новый выпуск киножурнала «МУЛЬТ в кино» приглашает зрителей в погрузится в атмосферу волшебства вместе с новыми ведущими!

В новом выпуске в гости к Росинке, Умычу и Непоседусу придёт настоящий иллюзионист, который научит ребят и всех зрителей своим фирменным фокусам. На «Музыкальной разминке» в этот раз мы потанцуем под современную версию «Калинки-малинки» — народная песня предстанет в новом звучании и однозначно надолго засядет у вас в голове своим задорным припевом. А ещё мы приготовим любимое блюдо Непоседуса,

Обязательно отгадаем загадки с Умычем, узнаем много нового о животном мире, заработаем за правильные ответы баллы на призы и, конечно же, посмотрим мультфильмы. Тем более, что в этом выпуске «МУЛЬТ в кино» появится новый яркий и захватывающий мультик о весёлых Лудлах — «Лудлвилль»!