Три мушкетёра: Миледи, 2023

Второй фильм французской дилогии «Три мушкетера» режиссера Мартина Бурбулона.
Режиссером и сценаристом проекта стал Мартин Бурбулон, который снял байопик о создании главного символа Парижа «Эйфель» с Роменом Дюрисом и Эммой Маккей в главных ролях.
В написании сценария, в основу которого лег культовый одноименный приключенческий роман писателя Александра Дюма, также принимали участие Матьё Делапорт («Хранитель Луны») и Александр де Ла Пательер («Имя»).
Миледи де Винтер, la femme fatale, которой боялся сам всесильный владыка Франции кардинал Ришелье — самый яркий и запоминающийся женский образ в книге Александра Дюма «Три мушкетера».
О начале работы над фильмом стало известно в феврале 2021 года. Съемки начались летом 2021 года.
Производство картины происходило одновременно с работой над первой частью.
В дилогии Бурбулона представят нового персонажа, коим является Ганнибал, в основу его истории положат жизнь Луи Анниабы — первого Черного мушкетера во французской истории.
Съемки ленты «Три мушкетера: Миледи» проходили на территории Франции, где по сюжету и разворачиваются все события.
На глазах Д'Артаньяна похищают его возлюбленную Констанцию. Пока верные друзья, три королевских мушкетёра Атос, Портос и Арамис, сражаются на поле боя, Д'Артаньян вынужден объединить усилия с таинственной Миледи, чтобы спасти свою любимую. Но страшные тайны прошлого могут разрушить как новые союзы, так и старую дружбу…
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