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Постер фильма Три мушкетёра: Миледи
6.9
Три мушкетёра: Миледи - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Три мушкетёра: Миледи
6.9

Три мушкетёра: Миледи

, 2023
Les Trois Mousquetaires: Milady
Франция / приключения, боевик, исторический / 18+
Ева Грин и Венсан Кассель в экранизации знаменитого романа Александра Дюма
Трейлеры
Постер фильма Три мушкетёра: Миледи
6.9
Три мушкетёра: Миледи - Дублированный трейлер
Три мушкетёра: Миледи  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Второй фильм французской дилогии «Три мушкетера» режиссера Мартина Бурбулона.

Режиссером и сценаристом проекта стал Мартин Бурбулон, который снял байопик о создании главного символа Парижа «Эйфель» с Роменом Дюрисом и Эммой Маккей в главных ролях.

В написании сценария, в основу которого лег культовый одноименный приключенческий роман писателя Александра Дюма, также принимали участие Матьё Делапорт («Хранитель Луны») и Александр де Ла Пательер («Имя»).

Миледи де Винтер, la femme fatale, которой боялся сам всесильный владыка Франции кардинал Ришелье — самый яркий и запоминающийся женский образ в книге Александра Дюма «Три мушкетера».

О начале работы над фильмом стало известно в феврале 2021 года. Съемки начались летом 2021 года.

Производство картины происходило одновременно с работой над первой частью.

В дилогии Бурбулона представят нового персонажа, коим является Ганнибал, в основу его истории положат жизнь Луи Анниабы — первого Черного мушкетера во французской истории.

Съемки ленты «Три мушкетера: Миледи» проходили на территории Франции, где по сюжету и разворачиваются все события.

На глазах Д'Артаньяна похищают его возлюбленную Констанцию. Пока верные друзья, три королевских мушкетёра Атос, Портос и Арамис, сражаются на поле боя, Д'Артаньян вынужден объединить усилия с таинственной Миледи, чтобы спасти свою любимую. Но страшные тайны прошлого могут разрушить как новые союзы, так и старую дружбу…

 

В ролях

Ева Грин
Ева Грин
Milady
Вики Крипс
Вики Крипс
Anne d'Autriche
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Athos
Лина Кудри
Лина Кудри
Constance Bonacieux
Луи Гаррель
Луи Гаррель
Louis XIII
Ромен Дюрис
Ромен Дюрис
Aramis
Джейкоб Форчун-Ллойд
Джейкоб Форчун-Ллойд
Duc de Buckingham
Франсуа Сивиль
Франсуа Сивиль
D'Artagnan
Пио Мармай
Пио Мармай
Porthos
Алексис Михалик
Алексис Михалик
Эрик Руф
Эрик Руф
Le cardinal de Richelieu
Режиссер Мартин Бурбулон
Сценарист Матьё Делапорт, Александр де Ла Пательер, Александр Дюма
Композитор Гийом Руссель
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 29 марта 2024
Премьера в мире 18 ноября 2023
Дата выхода
8 февраля 2024 Россия Атмосфера Кино
15 декабря 2023 Австрия
8 февраля 2024 Азербайджан 12+
26 января 2024 Андорра
4 января 2024 Аргентина
13 декабря 2023 Бельгия 12
1 февраля 2024 Болгария
14 декабря 2023 Бразилия
15 декабря 2023 Великобритания
14 декабря 2023 Германия
11 января 2024 Греция
14 декабря 2023 Грузия R
17 апреля 2025 Израиль
27 июля 2024 Индонезия
24 января 2024 Ирландия 12A
26 января 2024 Испания
14 февраля 2024 Италия
8 февраля 2024 Казахстан 12+
15 декабря 2023 Канада
28 июня 2025 Китай
8 февраля 2024 Кыргызстан 12+
22 декабря 2023 Латвия N12
5 января 2024 Литва
13 декабря 2023 Мексика
8 февраля 2024 Молдавия AP 12
15 декабря 2023 Сенегал
8 февраля 2024 Таджикистан
14 декабря 2023 Таиланд
8 февраля 2024 Узбекистан
14 декабря 2023 Украина
15 декабря 2023 Франция
18 января 2024 Хорватия
14 декабря 2023 Чехия 12+
13 декабря 2023 Швейцария
15 декабря 2023 Эстония

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет €36 160 000
Сборы в мире $15 439 299
Производство Chapter 2, Pathé, M6 Films
Другие названия
Les trois mousquetaires: Milady, The Three Musketeers: Milady, Los Tres Mosqueteros: Milady, Die drei Musketiere - Milady, Os Três Mosqueteiros: Milady, Три мушкетёра: Миледи, A három testőr: Milady, Ba Chàng Lính Ngự Lâm: Milady, De tre musketörerna - Milady, I Tre Moschettieri - Milady, Kolm musketäri: Osa II - Mileedi, Shloshet Ha'Mooski'terim: Milady, Traja mušketieri: Milady, Tři mušketýři: Milady, Trys muškietininkai: Miledi, Trzej muszkieterowie: Milady, Üç muşketyor. Miledi, Οι Τρεις Σωματοφύλακες: Μιλαίδη, Три мушкетери: Міледі, 三个火枪手：米莱迪, Die Drei Musketiere: Milady, Les trois mousquetaires - Milady, שלושת המוסקטרים: מילידי, Milady - De tre musketörerna, The Three Musketeers - Part II: Milady, Les trois mousquetaires Milady, Les trois mousquetaires, Milady, Les 3 Mousquetaires: Milady

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 40 голосов
6.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2175 В жанре «приключения»  440 В жанре «боевик»  491 В жанре «исторический»  85 В фильмах Франции  153 В фильмах 2023 года  121
Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Три мушкетёра: Миледи - Дублированный трейлер
Три мушкетёра: Миледи Дублированный трейлер
Три мушкетёра: Миледи - Трейлер
Три мушкетёра: Миледи Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о фильме Три мушкетёра: Миледи

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Отзывы разделились: часть критиков отмечает более динамичную вторую часть; другие — отдаление от романа и слабую проработку сценария. Сильные стороны — качественные визуальные эффекты, напряжённое действие и яркие персонажи, в том числе Миледи, чья целеустремлённость вызывает интерес. Негатив — несоответствие первоисточнику и унылые батальные сцены. Подойдёт любителям динамичного кино и поклонникам эпохи.
Саммари составлено ИИ на основе 16 отзывов.

Отзывы о фильме

sdytin 11 февраля 2024, 14:00
в фильме, Миледи (Ева Грин), действует очень решительно и отчаянно, на первый взгляд здравомыслия, у неё явно координаты сбиты (она жаждет мести,… Читать дальше…
User 9 февраля 2024, 22:08
На раз
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Три мушкетёра: Миледи - смотреть в онлайн-кинотеатре

Три мушкетёра: Миледи

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