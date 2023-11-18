Три мушкетёра: Миледи, 2023

Второй фильм французской дилогии «Три мушкетера» режиссера Мартина Бурбулона.

Режиссером и сценаристом проекта стал Мартин Бурбулон, который снял байопик о создании главного символа Парижа «Эйфель» с Роменом Дюрисом и Эммой Маккей в главных ролях.

В написании сценария, в основу которого лег культовый одноименный приключенческий роман писателя Александра Дюма, также принимали участие Матьё Делапорт («Хранитель Луны») и Александр де Ла Пательер («Имя»).

Миледи де Винтер, la femme fatale, которой боялся сам всесильный владыка Франции кардинал Ришелье — самый яркий и запоминающийся женский образ в книге Александра Дюма «Три мушкетера».

О начале работы над фильмом стало известно в феврале 2021 года. Съемки начались летом 2021 года.

Производство картины происходило одновременно с работой над первой частью.

В дилогии Бурбулона представят нового персонажа, коим является Ганнибал, в основу его истории положат жизнь Луи Анниабы — первого Черного мушкетера во французской истории.

Съемки ленты «Три мушкетера: Миледи» проходили на территории Франции, где по сюжету и разворачиваются все события.