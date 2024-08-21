У Даши, на первый взгляд, не жизнь, а сказка. Она занимает высокий пост в Министерстве культуры, в неё влюблен молодой человек, который купил квартиру для их будущей семьи. Но на самом деле – на работе не все гладко, новая квартира – с видом на пустырь, а возлюбленного больше интересует мнение мамы. Даша решается на побег – в командировку по Пермскому краю. Её внезапным попутчиком становится молодой владелец бара Сергей. Теперь чужим друг для друга людям придется проехать по пермским городам и селам, встретиться с людьми, которым чужды амбиции и суета мегаполиса.