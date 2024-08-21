Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убежище» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Втроём
Постер фильма Втроём
Постер фильма Втроём
Рейтинги
5.5 Рейтинг IMDb: 4.9
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Втроём

Втроём

Командировка в провинцию меняет жизнь успешной чиновницы Vtroyom 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

У Даши, на первый взгляд, не жизнь, а сказка. Она занимает высокий пост в Министерстве культуры, в неё влюблен молодой человек, который купил квартиру для их будущей семьи. Но на самом деле – на работе не все гладко, новая квартира – с видом на пустырь, а возлюбленного больше интересует мнение мамы. Даша решается на побег – в командировку по Пермскому краю. Её внезапным попутчиком становится молодой владелец бара Сергей. Теперь чужим друг для друга людям придется проехать по пермским городам и селам, встретиться с людьми, которым чужды амбиции и суета мегаполиса.

Втроём - трейлер
Втроём  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 21 августа 2024
Дата выхода
21 ноября 2024 Россия Must see magic film
Сборы в мире $8 722
Производство All Media, Свердловская киностудия
Другие названия
Vtroyom, The Three of Us, Three Together, Втроём
Режиссер
Александра Сарана
В ролях
Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум
Александра Ревенко
Александра Ревенко
Василина Маковцева
Василина Маковцева
Хельга Филиппова
Хельга Филиппова
Анна Галинова
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Лучшие комедии про путешествия Лучшие комедии про путешествия
Лучшие фильмы роуд-муви Лучшие фильмы роуд-муви
Русские драмы про любовь Русские драмы про любовь

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 14 голосов
4.9 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Втроём - смотреть в онлайн-кинотеатре

Втроём
Трейлеры фильма Все трейлеры
Втроём - трейлер
Втроём Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше