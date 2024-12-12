"Время ещё есть!" думают многие милые дамы, пытаясь устроить личную жизнь. Они живут надеждой, что случай поможет им найти свою любовь именно под Новый год! Лирическая комедия, герои которой по иронии судьбы стали заложниками предрассудков о любви. Но время, как и себя, не обмануть, ведь часики то - тикают, а жизнь расставит всё по своим местам! Рыжее трио, снеговик, крошка-енот и битва с крабом – все это поможет создать у вас по-настоящему Новогоднее настроение!