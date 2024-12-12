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Время есть!

Три одинокие подруги ищут любовь в канун Нового года Vremya est! 18+
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О фильме

"Время ещё есть!" думают многие милые дамы, пытаясь устроить личную жизнь. Они живут надеждой, что случай поможет им найти свою любовь именно под Новый год! Лирическая комедия, герои которой по иронии судьбы стали заложниками предрассудков о любви. Но время, как и себя, не обмануть, ведь часики то - тикают, а жизнь расставит всё по своим местам! Рыжее трио, снеговик, крошка-енот и битва с крабом – все это поможет создать у вас по-настоящему Новогоднее настроение!

Время есть! - трейлер
Время есть!  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 12 декабря 2024
Дата выхода
12 декабря 2024 Россия Люкс Синема
Сборы в мире $1 675
Производство Киностудия Хлеб
Другие названия
Vremya est!, Время есть!
Режиссер
Диана Кади
В ролях
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Татьяна Кравченко
Татьяна Кравченко
Андрей Гайдулян
Андрей Гайдулян
Иван Купреенко
Иван Купреенко
Валентин Смирнитский
Валентин Смирнитский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.3
Оцените 12 голосов
5.6 IMDb
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Время есть!
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