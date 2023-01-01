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Rheingold

Золотой инкассатор, 2022

2022 / Германия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
История становления рэпера — от курдского беженца до циничного преступника и немецкой звезды.
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Фатих Акин
Фатих Акин
В ролях
Джесси Альберт
Жозе Баррос
Феликс Болд
Шайма Бун
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Золотой инкассатор 1 постер
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