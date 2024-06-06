Непослушник 3, 2024

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Постер фильма Непослушники
6.4
Непослушники - Трейлер
Киноафиша Фильмы Непослушники
6.4

Непослушники

, 2024
Neposlushniki
Россия / комедия / 18+
Комедия с Гошей Куценко о перевоспитании «трудных» детей
Трейлеры
Постер фильма Непослушники
6.4
Непослушники - Трейлер
Непослушники  Трейлер

О фильме

Дима — уже не «Димонстр», а вполне успешный менеджер по продажам в автосалоне, Саша Чёрный — добропорядочный монах в тихой обители у отца Анатолия. Все живут спокойно, пока в монастырь не привозят четырех детдомовских «непослушников»: двух братьев и двух сестер. Неоднократные побеги и мелкие кражи приводят к тому, что ребят могут отправить в место куда более суровое, чем детский дом. Следователь не хочет ломать им жизнь и дает последний шанс: привозит их к отцу Анатолию, надеясь, что если тому удалось перевоспитать Димонстра и Сашу Чёрного, то с маленькими детьми тем более получится. Но как же он ошибается…

В ролях

Виктор Хориняк
Виктор Хориняк
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Сергей Селин
Сергей Селин
Екатерина Новокрещенова
Ekaterina Baranova
Blondinka
Наталья Батрак
Наталья Батрак
Дмитрий Блохин
Дмитрий Блохин
Irina Bolgova
Pokupatelnitsa v avtosalone
Игорь Чернявый
Игорь Чернявый
Silver
Антон Ескин
Антон Ескин
Aleksandr
Борис Эстрин
Режиссер Владимир Котт
Сценарист Владимир Котт, Михаил Зубко
Композитор Aleksey Chintsov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 12 июля 2024
Премьера в мире 6 июня 2024
Дата выхода
6 июня 2024 Россия КароПрокат
6 июня 2024 Беларусь
6 июня 2024 Казахстан 12+
Сборы в мире $2 569 954
Производство Global Film
Другие названия
Neposlushniki, Непослушник 3, Непослушники

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 43 голоса
4.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2863 В жанре «комедия»  748 В фильмах России  387 В фильмах 2024 года  163
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Непослушники - Трейлер
Непослушники Трейлер
Непослушники - Тизер-трейлер
Непослушники Тизер-трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Непослушники

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40
Отзывы зрителей разделились: часть считает «Непослушники» живой комедией с теплыми драматическими моментами и элементами триллера, где бывший бандит перевоспитает детей. Мнения варьируются: одни ставят высокие оценки, другие находят сюжет слабым. Сильные стороны — ясный юмор, развитие отношений и неожиданные повороты. Слабые — вопросы к целостности повествования. Подойдет тем, кто любит семейные приключения.
Саммари составлено ИИ на основе 23 отзывов.
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Новости о фильме

В прокат вышла комедия «Непослушники» во главе с Гошей Куценко
7 июня 2024 11:28 В прокат вышла комедия «Непослушники» во главе с Гошей Куценко Заключительная часть трилогии о перевоспитании.
Гоша Куценко бежит вместе с проблемными детьми в трейлере «Непослушников»
23 апреля 2024 14:51 Гоша Куценко бежит вместе с проблемными детьми в трейлере «Непослушников» Последняя часть известной комедийной трилогии о спасении.
Гоша Куценко и Виктор Хориняк берут под опеку сирот в трейлере «Непослушников»
27 марта 2024 14:56 Гоша Куценко и Виктор Хориняк берут под опеку сирот в трейлере «Непослушников» Заключительная часть трилогии.
Начались съемки третьей части «Непослушника» с Виктором Хориняком и Гошей Куценко
9 октября 2023 15:41 Начались съемки третьей части «Непослушника» с Виктором Хориняком и Гошей Куценко В новом фильме главный герой станет наставником для сироток.

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