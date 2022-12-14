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Постер фильма Крутые яйца: Миссия «Пингвин»
5.5
Крутые яйца: Миссия «Пингвин» - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Крутые яйца: Миссия «Пингвин»
5.5

Крутые яйца: Миссия «Пингвин»

, 2022
Huevitos congelados
Мексика / комедия / 18+
Пингвины и белый медведь отправляются в улётное путешествие на Южный полюс
Трейлеры
Постер фильма Крутые яйца: Миссия «Пингвин»
5.5
Крутые яйца: Миссия «Пингвин» - Дублированный трейлер
Крутые яйца: Миссия «Пингвин»  Дублированный трейлер

О фильме

Чем круче яйца, тем круче приключения! Когда команда безбашенных пингвинов и очаровательный белый медведь сбегают из цирка, молодому петуху Тото и его семье приходится всмятку разбиться, чтобы им помочь. Без плана, без подготовки и без тормозов они отправляются в улётное путешествие на Южный полюс, чтобы вернуть их домой.

В ролях

Бруно Бичир
Toto
Майте Перрони Беорлеги
Di
Карлос Эспехель
Willy
Анхелика Вале
Bibi
Мигель Родарте
Barba Roja
Вадир Дербес
Вадир Дербес
Pingüino Rey
Мария Алисия Дельгадо
Abuelita
Марсело Барсело
Габриэль Рива Паласио Алатристе
Арат Де ла Торре
Barba Jan
Mauricio Castillo
Barba Negra
Claudio Herrera
Cartero
Режиссер Габриэль Рива Паласио Алатристе, Родольфо Рива Паласио Алатристе
Сценарист Эдуардо М. Клорио, Габриэль Рива Паласио Алатристе, Родольфо Рива Паласио Алатристе
Композитор Закариас М. де ла Рива
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Мексика
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 14 декабря 2022
Премьера в мире 14 декабря 2022
Дата выхода
21 марта 2024 Россия Вольга
21 марта 2024 Азербайджан
22 января 2026 Бразилия
29 марта 2024 Великобритания U
21 марта 2024 Грузия PG
29 марта 2024 Ирландия
28 марта 2024 Казахстан 6+
14 декабря 2022 Канада
21 марта 2024 Кыргызстан
28 марта 2024 Молдавия AG
16 февраля 2024 Румыния o.A.
14 декабря 2022 США
17 января 2025 Турция
21 марта 2024 Узбекистан 6+
22 января 2026 Чехия
7 ноября 2024 Южная Корея ALL
Сборы в мире $1 106 924
Производство Huevocartoon Producciones
Другие названия
Huevitos congelados, An Egg Movie 5, Little Eggs: A Frozen Rescue, A Frozen Rooster, Bərk yumurtalar. Pinqvin missiyası, Eol-eo but-eun sutalg, Puișorii: Aventură la Polul Sud, Rescat Congelat. Una Película d'Ous, Rescate Congelado: Una Película de Huevos, Un coq congelé, Viagem Gelada: O Resgate do Urso Polar, Yumurtalar Firarda: Buz Macerası, Крутые яйца: Миссия «Пингвин», Крутые яйца. Миссия «Пингвин», Қатты жұмыртқалар: Миссия пингвині, 卵の映画 5, Huevocartoon V: Huevitos Congelados, Little Eggs: A Frozen Rooster

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 14 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Крутые яйца: Миссия «Пингвин» - Дублированный трейлер
Крутые яйца: Миссия «Пингвин» Дублированный трейлер
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