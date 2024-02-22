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Постер фильма Винни Пух: Кровь и мёд 2
5.5
Винни Пух: Кровь и мёд 2 - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Винни Пух: Кровь и мёд 2
5.5

Винни Пух: Кровь и мёд 2

, 2024
Winnie-The-Pooh: Blood and Honey 2
Великобритания / ужасы / 18+
Кристофер Робин расследует убийства из своего детства
Трейлеры
Постер фильма Винни Пух: Кровь и мёд 2
5.5
Винни Пух: Кровь и мёд 2 - Дублированный трейлер
Винни Пух: Кровь и мёд 2  Дублированный трейлер

О фильме

После событий первого фильма, Винни-Пух и Пятак больше не могут продолжать охотиться в Стоакровомом лесу. Очередное предательство Кристофера Робина, раскрывшего миру их существование, ставит под угрозу не только их дом, но и жизни. Вот только звери больше не намерены прятаться в тени и вместе с друзьями Совенком и Тигрой, отправляются в город, чтобы навести в нем свои кровавые порядки.

В ролях

Райан Олива
Райан Олива
Winnie-The-Pooh
Саймон Кэллоу
Саймон Кэллоу
Cavendish
Таллула Эванс
Lexy
Алек Ньюман
Алек Ньюман
Alan
Скотт Чэмберс
Скотт Чэмберс
Christopher Robin
Lewis Santer
Tigger
Eddy MacKenzie
Piglet
Маркус Мэсси
Owl
Питер ДеСоуза-Фейхони
Питер ДеСоуза-Фейхони
Young Winnie-The-Pooh
Thea Evans
Bunny
Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд
Сценарист Рис Фрейк-Уотерфилд, Matt Leslie
Композитор Andrew Scott Bell
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 28 июня 2024
Премьера в мире 22 февраля 2024
Дата выхода
30 мая 2024 Россия Наше кино
22 февраля 2024 Азербайджан
13 июня 2024 Аргентина +16
30 мая 2024 Беларусь
26 марта 2024 Болгария
25 апреля 2024 Бразилия 18
18 апреля 2024 Венгрия X
13 июня 2024 Венесуэла
25 апреля 2024 Германия 18
23 мая 2024 Греция
23 мая 2024 Доминиканская Республика
12 декабря 2024 Израиль
3 июля 2024 Индонезия
29 ноября 2024 Испания 18
26 марта 2024 Канада 18A
26 марта 2024 Кыргызстан
3 мая 2024 Латвия
3 мая 2024 Литва
10 апреля 2024 Малайзия 18PL
18 апреля 2024 Мексика C
26 марта 2024 Молдавия
30 мая 2024 Нидерланды 16
2 мая 2024 ОАЭ TBC
31 мая 2024 Польша
25 апреля 2024 Пуэрто-Рико NR
2 мая 2024 Саудовская Аравия
2 мая 2024 Словакия 18
26 марта 2024 Таджикистан
17 мая 2024 Тайвань
29 марта 2024 Турция 18+
26 марта 2024 Узбекистан
8 мая 2024 Филиппины
30 мая 2024 Хорватия 18
9 мая 2024 Чехия 18
27 марта 2024 Швеция 15
5 ноября 2025 Южная Корея 19
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $7 582 541
Производство ITN Studios, Jagged Edge Productions, Premiere Entertainment Group
Другие названия
Winnie-the-Pooh: Blood and Honey II, Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2, Winnie l'ourson : Du Sang et du miel 2, Winnie Pooh: Miel y Sangre 2, Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, Winnie the Pooh: Miel y sangre. Parte 2, Karupoeg Puhh: Veri ja Mesi 2, Macko Puf: Krv a med II, Medvídek Pú: Krev a med II, Micimackó: Vér és méz 2., Pooh Ha'Dov: Dumm Ou'Dvash 2, Puchatek: Krew i miód II, Ursinho Pooh: Sangue e Mel 2, Ursinho Pooh: Sangue e Mel II, Winnie de Poeh: Bloed en honing 2, Winnie Pooh Miel y Sangre Parte 2, Winnie the Pooh - Tutto sangue e niente miele, Winnie the Pooh: Krv i med 2, Winnie the Pooh: sangue e miele 2, Winnie-the-Pooh II. El bosque sangriento, Winnie-the-Pooh: Kan ve Bal 2, Winnie-the-Pooh: Sang i Mel 2, Γουίνι το αρκουδάκι: Αίμα και μέλι II, Вини Пу: Крв и мед 2, Винни-Пух: Кровь и мёд 2, Мечо пух: Кръв и мед 2, プー２　あくまのくまさんとじゃあくななかまたち, 小熊維尼2：噬血維尼, Винни-Пух: Кровь и мед 2, Winnie l'ourson - Du sang et du miel 2, פו הדב: דם ודבש 2, 小熊维尼：血染蜂蜜2, Винни Пух: Кровь и мед 2

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 39 голосов
4.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3596 В жанре «ужасы»  420 В фильмах Великобритании  274 В фильмах 2024 года  228
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Винни Пух: Кровь и мёд 2 - Дублированный трейлер
Винни Пух: Кровь и мёд 2 Дублированный трейлер
Винни Пух: Кровь и мёд 2 - Тизер-трейлер
Винни Пух: Кровь и мёд 2 Тизер-трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Винни Пух: Кровь и мёд 2

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Зрители в целом оценивают фильм положительно. Сильные стороны: сюжет стал динамичнее, антагонисты — антропоморфные звери; фильм расширяет драматургию и держит напряжение. Слабые стороны: часть зрителей считает сюжет запутанным. Итог: картина подходит поклонникам хоррора и любителям зрелищных существ; многим она нравится как продолжение.
Саммари составлено ИИ на основе 6 отзывов.

Отзывы о фильме

dan.zvekov 1 июня 2024, 20:20
В отличие от первой части, эта гораздо лучше, потому что злодеи не мужики в масках, а именно антропоморфные звери, как заявлялось в синопсисе. Сюжет… Читать дальше…
davydovakr1995 24 мая 2024, 11:25
Наконец-то продолжение этого убойного слэшера. Я как поклонник посмотрю по любому!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Еще одна «Белоснежка»: диснеевская принцесса станет героиней фильма ужасов
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21 мая 2024 16:56 Скоро в прокате: «Винни-Пух: Кровь и мед 2» получил дублированный трейлер и постеры с персонажами Релиз в России состоится на следующей неделе.
«Винни-Пух: Кровь и мед»: анонсирована третья часть, вторая получила дату выхода в России
29 марта 2024 10:34 «Винни-Пух: Кровь и мед»: анонсирована третья часть, вторая получила дату выхода в России Создатель серии собирается выстроить целую киновселенную, включив в нее кровожадные воплощения персонажей из других известных сказок.
Тигра присоединяется к своим жестоким друзьям в трейлере слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед 2»
6 февраля 2024 11:29 Тигра присоединяется к своим жестоким друзьям в трейлере слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед 2» В российский прокат фильм выйдет 30 мая.
Официально: хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед» получит сиквел
31 января 2023 13:17 Официально: хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед» получит сиквел Создатели анонсировали вторую часть и представили первый постер будущей картины.

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