Винни Пух: Кровь и мёд 2,

После событий первого фильма, Винни-Пух и Пятак больше не могут продолжать охотиться в Стоакровомом лесу. Очередное предательство Кристофера Робина, раскрывшего миру их существование, ставит под угрозу не только их дом, но и жизни. Вот только звери больше не намерены прятаться в тени и вместе с друзьями Совенком и Тигрой, отправляются в город, чтобы навести в нем свои кровавые порядки.
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Это первое появление Тиггера с тех пор, как он стал общественным достоянием 1 января 2024 года. Он не похож на диснеевскую версию из‑за ограничений авторского права.