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Постер фильма Пушпа 2: Власть
Постер фильма Пушпа 2: Власть
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
2 постера
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Киноафиша Фильмы Пушпа 2: Власть

Пушпа 2: Власть

Продолжение боевика о трудном пути простого рабочего Pushpa: The Rule - Part 2 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 15
Не пойду 2

О фильме

Это вторая часть серии фильмов «Пушпа» и продолжение фильма 2021 года «Пушпа: Восхождение». "Пушпа 2: Власть" - это  криминальный боевик-триллер, автором сценария и режиссером которого является Сукумар.

Пушпа 2: Власть - trailer
Пушпа 2: Власть  trailer
Страна Индия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 31 января 2025
Премьера в мире 4 декабря 2024
Дата выхода
5 декабря 2024 Россия Indian Films
5 декабря 2024 Австралия MA 15+
4 декабря 2024 Великобритания 15
5 декабря 2024 Германия 16
5 декабря 2024 Израиль
5 декабря 2024 Индия U/A 16+
5 декабря 2024 Канада 14A
9 декабря 2024 Литва N16
5 декабря 2024 Новая Зеландия
5 декабря 2024 Норвегия
6 декабря 2024 ОАЭ TBC
6 декабря 2024 Польша
5 декабря 2024 США NR
5 декабря 2024 Франция TP
5 декабря 2024 Чехия
Сборы в мире $154 621 981
Производство AR Film Studio, Muttamsetty Media, Mythri Movie Makers
Другие названия
Pushpa: The Rule - Part 2, Pushpa 2, Pushpa 2: Reloaded Version, Pushpa 2: Saltanat, Pushpa 2: The Rule (Reloaded Version), Pushpa the Rule, Пушпа 2: Власть
Режиссер
Сукумар
В ролях
Рашмика Манданна
Рашмика Манданна
Фахад Фасил
Аллу Арджун
Джагапатхи Бабу
Сунил
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 15 голосов
6.1 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Comon 7 декабря 2024, 12:35
Умопомрачительный фильм боевик. Новое слово в этом жанре. Индусы переплюнули всех. Сцена драки когда связанный по рукам и ногам человек разбирается с… Читать дальше…
User 8 декабря 2024, 10:32
Супер индийский фильм
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9 июля 2025 14:52
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Пушпа 2: Власть - trailer
Пушпа 2: Власть Trailer
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