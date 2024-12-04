Это вторая часть серии фильмов «Пушпа» и продолжение фильма 2021 года «Пушпа: Восхождение». "Пушпа 2: Власть" - это криминальный боевик-триллер, автором сценария и режиссером которого является Сукумар.
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