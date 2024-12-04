Индийское кино — одно из крупнейших в мире по объему производства: ежегодно здесь выпускается более 1600 фильмов на более чем 20 языках. Однако за пределами Индии у большинства людей до сих пор живет стереотип, что Болливуд — это исключительно песни, танцы, мелодрамы и трехчасовые фильмы. Хотя это уже давно не так!