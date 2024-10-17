В основе фильма - реальная история о семье, где мать и дочь оказываются в схожей ситуации перед выбором – родить ребенка или убить. На обеих оказывают давление родственники, друзья, врачи. Обе проходят сложный путь принятия решения. Каждый эпизод художественной части фильма показывает достоверные жизненные обстоятельства и путь, который проходит женщина, оказавшаяся в кризисной ситуации – от новости о беременности до реакции родных, врачей, о совершённом поступке и его неизбежных последствиях – счастливых или драматических. При этом проект не только поднимает проблему абортов, но и предлагает различные пути решений. Поэтому в драматическую составляющую органично интегрированы документальные вставки, где люди различных профессий (психологи, адвокаты, врачи-гинекологи, священнослужители) рассказывают о том, как они в своей жизни сталкиваются с проблемой абортов. Какие меры можно предпринять, как уберечь себя и близких от страшного выбора.