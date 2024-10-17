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Мамино письмо

Драма о женщинах, которые сталкиваются с самым сложным выбором в жизни Mamino pismo 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 45
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О фильме

В основе фильма - реальная история о семье, где мать и дочь оказываются в схожей ситуации перед выбором – родить ребенка или убить. На обеих оказывают давление родственники, друзья, врачи. Обе проходят сложный путь принятия решения. Каждый эпизод художественной части фильма показывает достоверные жизненные обстоятельства и путь, который проходит женщина, оказавшаяся в кризисной ситуации – от новости о беременности до реакции родных, врачей, о совершённом поступке и его неизбежных последствиях – счастливых или драматических. При этом проект не только поднимает проблему абортов, но и предлагает различные пути решений. Поэтому в драматическую составляющую органично интегрированы документальные вставки, где люди различных профессий (психологи, адвокаты, врачи-гинекологи, священнослужители) рассказывают о том, как они в своей жизни сталкиваются с проблемой абортов. Какие меры можно предпринять, как уберечь себя и близких от страшного выбора.

Мамино письмо - трейлер
Мамино письмо  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 17 октября 2024
Дата выхода
17 октября 2024 Россия BASE Development
Сборы в мире $22 911
Производство Амальгама Студия
Другие названия
Mamino pismo, Мамино письмо
Режиссер
Александр Сукачев
В ролях
Ольга Красько
Ольга Красько
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Николай Перминов
Дмитрий Жиров
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 18 голосов
5 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Зеленская Ольга 28 октября 2024, 10:55
Прекрасный фильм, отражающий реальную действительность сегодняшней жизни. Если все вместе не опомнимся для чего нам Господь дал жизнь, то..... Но… Читать дальше…
Николай Федорин 21 октября 2024, 08:12
Не убивай жизнь. Есть организация которая помогает молодой маме. Ты рождена в первую очередь быть Мамой.
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Мамино письмо - трейлер
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