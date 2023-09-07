Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Телец
Taurus
Телец, 2022
2022 / США
Смотреть трейлер
4.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Жанр:
биография
драма
музыка
Пойду
0
Не пойду
0
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
4.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
7 сентября 2023
Премьера в мире
7 сентября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Тим Саттон
В ролях
Меган Фокс
Руби Роуз
Скут МакНэри
Мэдди Хассон
Машин Ган Келли
Все актеры и съемочная группа
3 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
10
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма
Все кадры
Все кадры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Отзывы
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Вдова Гайдая в 92 года ходит на каблуках: эта хитрость держит Гребешкову в тонусе
Помните скандальный развод Баскова с женой? Вот что выяснилось об измене Шпигель
Азиатки неспроста всегда очень худые: дело не в питании или спорте
Жаль, но ничего уже не исправить: Навка высказалась о болезненном расставании
За Коренева обидно: Ихтиандра в новом «Человеке-амфибии» доверили сыграть китаянке
Вот какими будут отношения с мужчиной Козерогом: 10 раз подумайте
Забавный тест: кто вы из монстров Скуби-Ду?
Проиграла в генетическую лотерею: внучке 93-летней Солохи не досталась бабушкина красота
А ведь ей уже 85 лет! Не поверите глазам, увидев пожилую мать Алены Свиридовой
Пугачева и рядом не стояла: внешний вид 70-летней Понаровской заставил народ ахнуть
Идеальное тело, роскошная шевелюра: молодой Градский сводит с ума красотой (фото)
От пророчества Пугачевой мурашки по коже: никто не верил, а оно сбылось
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить