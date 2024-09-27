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Постер фильма Побег
5.9
Побег - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Побег
5.9

Побег

, 2024
Escape
Испания / триллер / 18+
Триллер с Марио Касасом о добровольном заключении
Трейлеры
Постер фильма Побег
5.9
Побег - Дублированный трейлер
Побег  Дублированный трейлер

О фильме

 

Главный герой – надломленный человек, который хочет отстраниться от окружающего мира. Психолог, к которому он ходит, не знает, как с ним обращаться, как и его сестра, которая тщетно пытается защитить его от самого себя. У парня появляется навязчивая идея поселиться в тюрьме вдали от общества, и он предпринимает попытки, чтобы этого добиться. Смогут ли друзья и близкие помешать ему совершить серьезные преступления? На что он решится ради своей цели?

 

В ролях

Марио Касас
Марио Касас
Ene
Анна Кастильо
Анна Кастильо
Abril
Хосе Гарсия
Хосе Гарсия
Marco Aurelio
Хосе Сакристан
Хосе Сакристан
Juez implacable
Бланка Портильо
Doctora Giráldez
Гиллермо Толедо
Psicólogo
Хосе Мария Поу
Cura
Давид Лоренте
Vigilante atento
Альберт Пла
Julián
Дэниэл Чаморро
Хуанхо Пуйкорб
Director de la prisión
Режиссер Родриго Кортес
Сценарист Родриго Кортес, Enrique Rubio
Композитор Víctor Reyes
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 22 марта 2025
Премьера в мире 27 сентября 2024
Дата выхода
19 декабря 2024 Россия Капелла Фильм
31 октября 2024 Испания 16
16 января 2025 Казахстан
20 июня 2025 Тайвань
19 декабря 2024 Узбекистан 18+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $771 884
Производство Nostromo Pictures, Cosmopolitan TV, Mogambo
Другие названия
Escape, Побег, 越越獄試

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 17 голосов
5.7 IMDb
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Обновлено 1 апреля 2025

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Побег - Дублированный трейлер
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