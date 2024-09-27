Главный герой – надломленный человек, который хочет отстраниться от окружающего мира. Психолог, к которому он ходит, не знает, как с ним обращаться, как и его сестра, которая тщетно пытается защитить его от самого себя. У парня появляется навязчивая идея поселиться в тюрьме вдали от общества, и он предпринимает попытки, чтобы этого добиться. Смогут ли друзья и близкие помешать ему совершить серьезные преступления? На что он решится ради своей цели?