Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Зять
5.0
Зять - Трейлер
Киноафиша Фильмы Зять
5.0

Зять

, 2024
Zyat
Россия / комедия, драма, мелодрама / 18+
Комедия с Дмитрием Нагиевым о том, что любви все возрасты покорны
Трейлеры
Постер фильма Зять
5.0
Зять - Трейлер
Зять  Трейлер

О фильме

Размеренная жизнь Олега, примерного мужа и образцового отца, распланирована на годы вперед. Но судьба приготовила для него не самый приятный сюрприз: юная красавица дочь Алена влюбляется в некогда лучшего друга и ровесника Олега, Антона. Их бурная во всех отношениях молодость была настолько яркой, что Олег предпочитает держать ее в тайне от семьи. И конечно, он готов приложить все усилия, чтобы разрушить отношения дочери с ненавистным «зятем».

В ролях

Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Ян Цапник
Ян Цапник
Михаил Тарабукин
Михаил Тарабукин
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
Александр Златопольский
Александр Златопольский
Маргарита Дьяченкова
Маргарита Дьяченкова
Kira
Дмитрий Красилов
Дмитрий Красилов
Артем Минин
Полина Абрашкина
Bliznyashka-2
Sofya Abrashkina
Bliznyashka-1
Elizaveta Azarova
Lena
Режиссер Анарио Мамедов
Сценарист Denis Kaymakov
Композитор Kazi, Aleksandr Mikhalchuk, Vladimir Sudakov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 29 декабря 2024
Премьера в мире 21 ноября 2024
Дата выхода
21 ноября 2024 Россия Централ Партнершип
21 ноября 2024 Азербайджан 12+
21 ноября 2024 Беларусь
21 ноября 2024 Кыргызстан
21 ноября 2024 Узбекистан 12+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $1 579 825
Производство Berg Sound, Кинокомпания Темп, WeiT Media
Другие названия
Zyat, Зять

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 41 голос
4.2 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3810 В жанре «комедия»  1068 В жанре «драма»  1344 В жанре «мелодрама»  406 В фильмах России  703 В фильмах 2024 года  251
Обновлено 12 января 2025

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Зять - Трейлер
Зять Трейлер
Зять - Тизер-трейлер
Зять Тизер-трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о фильме Зять

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40
Сильные стороны: легкое настроение, удачный актёрский дуэт Нагиева и Цапника, моменты, вызывающие улыбку. Слабые стороны: пошлый юмор и слабая проработка сюжета, критика за нравственный посыл; некоторые сцены не подходят молодёжи. Общая оценка зрителей разнится: часть смотрит и смеётся, другие считают фильм низкого уровня. Подойдёт взрослым, любителям непритязательной комедии и фанатам актёров.
Саммари составлено ИИ на основе 28 отзывов.

Отзывы о фильме

Николай Примосткин 23 ноября 2024, 12:38
Вы ещё 4 звезды поставили типа это я так оценил.
Этот фильм и одной звезды не стоит.
Николай Примосткин 23 ноября 2024, 12:34
Для чего здесь отзывы , чтобы вы их удаляли?
Удаляя отзывы , вы подтверждаете , что вы такиеже , как в этом фильме - распутные , беспорядочные в… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Зять - смотреть в онлайн-кинотеатре

Зять

Похожие фильмы онлайн

Оливье
 
Угадай, кто?
 
Онлайн кинотеатр

Фильмы похожие на Зять

Пара на пару
Пара на пару комедия
2025, Россия
5.0
Оливье
Оливье комедия, мелодрама
2022, Россия / Беларусь
5.0
Почему он?
Почему он? комедия
2016, США
6.0
Безумная свадьба
Безумная свадьба комедия
2014, Франция
6.0
Большая свадьба
Большая свадьба комедия
2013, США
6.0
Прости, хочу на тебе жениться
Прости, хочу на тебе жениться драма, мелодрама, комедия
2010, Италия
6.0
Нянька по вызову
Нянька по вызову мелодрама, комедия
2009, США
6.0
Угадай, кто?
Угадай, кто? комедия
2005, США
6.0
Дочь моего босса
Дочь моего босса мелодрама, комедия
2003, США
5.0
Знакомство с родителями
Знакомство с родителями комедия, мелодрама
2000, США
7.0
Отец невесты
Отец невесты семейный, комедия
1991, США
6.0
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Обои в прихожей – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – стоят «копейки», а выглядят на миллион
Гель-лак — прошлый век: новый хит осени-2026 затмил "колхозные" покрытия — держится до 4-х недели и выглядит стильно
Почти 10 тысяч рублей прибавки к пенсиям начислят на карты уже в сентябре: но повышение выплат ждет не всех
«Работа не волк, в лес не убежит», а вот тест уже там: вспомните фильмы СССР по кадру с рощей
«Мне понравилось, но…»: Безруков посмотрел «Одиссею», но россиянам – не советует (у шедевра Нолана есть одна серьезная проблема)
«Буквы разные писать, кино в тесте узнавать»: вспомните 7 фильмов СССР про школу по кадру
«Метод» смотрели все, но этот сериал с Хабенским заслуживает не меньше славы: 8,6 на Иви за оммаж «Служебному роману»
Школьные годы чудесны... или все-таки ужасны? В этих 5 дорамах не дают четкий ответ, зато №4 – копия «Назад в будущее»
HBO показали новые гербы Хогвартса для сериала по «Гарри Поттеру» — и фанаты в бешенстве: «просто ужасно»
5 сцен, ради которых я жду 4 сезон «Магической битвы»: если MAPPA их вырежет — можно смело хоронить
Если бы «Любовь и голуби» пересняли в 2026 году: нашли новых Василия, Надюху и даже Раису Захаровну (не угадаете, кого сыграла бы Михалкова!)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше