Размеренная жизнь Олега, примерного мужа и образцового отца, распланирована на годы вперед. Но судьба приготовила для него не самый приятный сюрприз: юная красавица дочь Алена влюбляется в некогда лучшего друга и ровесника Олега, Антона. Их бурная во всех отношениях молодость была настолько яркой, что Олег предпочитает держать ее в тайне от семьи. И конечно, он готов приложить все усилия, чтобы разрушить отношения дочери с ненавистным «зятем».
|21 ноября 2024
|Россия
|Централ Партнершип
|21 ноября 2024
|Азербайджан
|12+
|21 ноября 2024
|Беларусь
|21 ноября 2024
|Кыргызстан
|21 ноября 2024
|Узбекистан
|12+
Этот фильм и одной звезды не стоит.
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