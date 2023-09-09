Сценарий сна, 2024

На голове залысины. Очки без оправы. Седая борода. Одетый в темные, немаркие цвета профессор биологии Пол Мэтьюс впервые заходит в университетскую аудиторию не как скучный препод, а как настоящая звезда. Все дело в том, что накануне он приснился большинству студентов сразу. И тема сегодняшнего занятия — не привычная для Мэтьюса эволюционная биология, а грезы учащихся. Будто бы в кабинете у психотерапевта каждый по очереди излагает историю, которую выдавало подсознание ночью. Везде Пол…