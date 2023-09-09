Сценарий сна, 2024

Жизнь обычного преподавателя внезапно переворачивается с ног на голову, когда он начинает появляться во снах других людей. В одночасье он становится самым узнаваемым человеком не только у себя в городе, но и во всем мире. Его приглашают на телевизионные шоу, о нем пишут газеты, а толпы папарацци и поклонников жаждут его внимания. Но эйфория от всеобщей любви и славы проходит так же внезапно, как возникла. Ведь радостные сны имеют обыкновение сменяться страшными. А соответственно и реальная жизнь героя оказывается под угрозой.
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Не советую, не рекомендую