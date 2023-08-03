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Скоро в прокате "Игра в лифте"
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Сценарий сна
Dream Scenario
Сценарий сна, 2024
2024 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
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Жанр:
комедия
ужасы
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о выходе в прокат
Год выпуска
2024
Возраст
18+
Режиссер
Кристоффер Боргли
В ролях
Николас Кейдж
Майкл Сера
Джулианна Николсон
Дилан Бейкер
Тим Медоуз
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Появился первый кадр с Николасом Кейджем из комедии студии A24 «Сценарий сна»
Мировая премьера фильма от продюсера Ари Астера состоится на кинофестивале в Торонто.
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3 августа 2023 13:51
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