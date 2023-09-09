Сценарий сна, 2024

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Постер фильма Герой наших снов
6.3
Герой наших снов - Дублированный финальный трейлер
Киноафиша Фильмы Герой наших снов
6.3

Герой наших снов

, 2024
Dream Scenario
США / комедия, ужасы / 18+
Комедийный хоррор с Николасом Кейджем о мужчине, который всем снится
Трейлеры
Постер фильма Герой наших снов
6.3
Герой наших снов - Дублированный финальный трейлер
Герой наших снов  Дублированный финальный трейлер

О фильме

Жизнь обычного преподавателя внезапно переворачивается с ног на голову, когда он начинает появляться во снах других людей. В одночасье он становится самым узнаваемым человеком не только у себя в городе, но и во всем мире. Его приглашают на телевизионные шоу, о нем пишут газеты, а толпы папарацци и поклонников жаждут его внимания. Но эйфория от всеобщей любви и славы проходит так же внезапно, как возникла. Ведь радостные сны имеют обыкновение сменяться страшными. А соответственно и реальная жизнь героя оказывается под угрозой.

В ролях

Николас Кейдж
Николас Кейдж
Paul Matthews
Майкл Сера
Майкл Сера
Джулианна Николсон
Джулианна Николсон
Janet Matthews
Дилан Бейкер
Дилан Бейкер
Тим Медоуз
Тим Медоуз
Дилан Гелула
Дилан Гелула
Паула Бодро
Sheila
Марни МакПайл
Claire
Стар Слэйд
Greta
Лили Гао
Лили Гао
Lily Bird
Sophie Matthews
Джессика Клемент
Джессика Клемент
Hannah Matthews
Режиссер Кристоффер Боргли
Сценарист Кристоффер Боргли
Композитор Оуэн Паллетт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 4 марта 2024
Премьера в мире 9 сентября 2023
Дата выхода
14 марта 2024 Россия Экспонента
1 января 2024 Австралия MA 15+
22 марта 2024 Австрия
14 марта 2024 Азербайджан
16 февраля 2024 Болгария
4 апреля 2024 Бразилия 14
10 ноября 2023 Великобритания 15
18 января 2024 Венгрия
21 марта 2024 Германия 12
4 января 2024 Гонконг IIB
11 января 2024 Греция
29 февраля 2024 Дания 15
21 декабря 2023 Израиль All
21 февраля 2024 Индонезия 17+
10 ноября 2023 Ирландия 15A
8 декабря 2023 Исландия
1 марта 2024 Испания
16 ноября 2023 Италия 6+
14 марта 2024 Казахстан 16+
23 февраля 2024 Кыргызстан
29 декабря 2023 Латвия N16
15 декабря 2023 Литва
16 мая 2024 Мексика B-15
16 февраля 2024 Молдавия
14 марта 2024 Нидерланды 16
2 февраля 2024 Норвегия 15
12 января 2024 Пакистан
29 декабря 2023 Польша
13 июня 2024 Португалия M/14
29 декабря 2023 Румыния
1 декабря 2023 США R
25 января 2024 Сербия
14 марта 2024 Таджикистан
14 декабря 2023 Таиланд 13
8 декабря 2023 Тайвань 12+
26 января 2024 Турция
16 февраля 2024 Узбекистан
15 ноября 2023 Финляндия 16
27 декабря 2023 Франция TP
11 апреля 2024 Хорватия 15
25 января 2024 Черногория
11 января 2024 Чехия 12
2 февраля 2024 Швеция 15
29 декабря 2023 Эстония
15 декабря 2023 ЮАР 16
29 мая 2024 Южная Корея 15
22 ноября 2024 Япония

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $12 488 124
Производство A24, Square Peg, Quebec Film and Television Tax Credit
Другие названия
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 28 голосов
6.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3000 В жанре «комедия»  793 В жанре «ужасы»  296 В фильмах США  1813 В фильмах 2024 года  172
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Герой наших снов - Дублированный финальный трейлер
Герой наших снов Дублированный финальный трейлер
Герой наших снов - Дублированный трейлер
Герой наших снов Дублированный трейлер
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Цитаты

Paul Matthews Травма — это тренд сегодня. Это шутка. Всё — травма. Спорить с другом — травма. Получать плохие оценки — травма. Им нужно повзрослеть.

Наша рецензия

Николас Кейдж виртуозно фрикует в фантасмагорической сатире на современное общество с отсылками к Чарли Кауфману и Вуди Аллену.
Николас Кейдж виртуозно фрикует в фантасмагорической сатире на современное общество с отсылками к Чарли Кауфману и Вуди Аллену. На голове залысины. Очки без оправы. Седая борода. Одетый в темные, немаркие цвета профессор биологии Пол Мэтьюс впервые заходит в университетскую аудиторию не как скучный препод, а как настоящая звезда. Все дело в том, что накануне он приснился большинству студентов сразу. И тема сегодняшнего занятия — не привычная для Мэтьюса эволюционная биология, а грезы учащихся. Будто бы в кабинете у психотерапевта каждый по очереди излагает историю, которую выдавало подсознание ночью. Везде Пол…

Отзывы зрителей о фильме Герой наших снов

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы разделились: часть зрителей хвалит необычную социальную сатиру и игру Кейджа, отмечая талант и выбор ролей. Другие критики указывают на затянутое начало, скучную середину и слабую концовку, а также общий негатив. Общая оценка близка к умеренной: фильм подойдет поклонникам сатиры и актерской работы, не рекомендуем тем, кто ожидает динамичного сюжета.
Саммари составлено ИИ на основе 6 отзывов.
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Герой наших снов

Новости о фильме

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