Фьюриоса, 2023

«Фьюриоса» — приквел культового постапокалиптического боевика Джорджа Миллера «Безумный Макс: Дорога ярости». Как следует из названия, на этот раз сюжет закручен вокруг одной из ключевых второстепенных героинь франшизы. Зрители узнают, как складывался путь отважной диверсантки, восставшей против тирана Цитадели и его приспешников.
Отрочество Фуриосы проходило в рабстве у варваров, выкравших ее из родного племени. Несмотря на попытки сбежать, девушка так и не обрела свободу, а затем ситуация на континенте усугубилась. Чтобы выжить, сирота была вынуждена адаптироваться к новым для себя условиям и закрывать глаза на окружающий ее ужас. Повзрослев, Фуриоса стала военачальником самопровозглашенного правителя Пустоши, рабовладельца и кровожадного убийцы по прозвищу Несмертный Джо. Успехи по службе позволили ей занять в Цитадели видное место и существовать в относительной безопасности. Пока остальные люди ежедневно борются за выживание, у капитана боевой фуры есть вода, пища и крыша над головой. Но в глубине души она по-прежнему мечтает вырваться из оков тирании. После того, как Джо доверил Фуриосе присматривать за гаремом, она получила долгожданный шанс для побега. Не желая бросать людей, ведущих рабское существование, бесстрашная девушка берется за освобождение Цитадели. Сможет ли она победить в схватке с преданными головорезами покровителя?
История легендарного Макса Рокатански впервые отходит на второй план, что дает расширить киновселенную, где есть множество других, не менее колоритных персонажей.
Место режиссера вновь занял Джордж Миллер — автор франшизы «Безумный Макс». Дебютный фильм серии вышел в далеком 1979 году. Главную роль в оригинале и двух сиквелах воплотил Мэл Гибсон, тогда только начинавший карьеру в кино. В продолжении 2014 года под названием «Дорога ярости», действие которого происходило между первыми двумя частями, Макса сыграл Том Харди и появилась Шарлиз Терон в образе бесстрашной Фуриосы.
В «Фьюриосе» ключевая роль досталась Ане Тейлор-Джой, знакомой широкой аудитории по лентам «Сплит», «Ведьма» и «Эмма», а также сериалу стриминга Netflix «Ход королевы». Изначально Миллер предполагал использовать технологию омоложения Терон, но ввиду несовершенства и дороговизны производства от задумки пришлось отказаться.
Художник-постановщик Колин Гибсон, получивший за предыдущую часть саги «Безумный Макс: Дорога ярости» «Оскар», пообещал представить в новой главе еще больше фантастических автомобилей и головокружительных трюков. Как и раньше, съемки пройдут с минимальным использованием графики.
В октябре 2020 года студия утвердила на главную мужскую роль Криса Хемсворта. Также к касту добавился Яхья Абдул-Матин II.
Миллер не только выступил режиссером, но и написал сценарий в соавторстве с Нико Латурисом.
Если в предыдущих частях «Безумного Макса» события разворачивались в течение нескольких дней, то «Фуриоса» охватывает внушительный отрезок длиной в десятилетие. Это позволит проследить становление героини — от 7 до 20 лет.
О молодости бесстрашной воительницы Фуриосы.