Фьюриоса, 2023

«Фьюриоса» — приквел культового постапокалиптического боевика Джорджа Миллера «Безумный Макс: Дорога ярости». Как следует из названия, на этот раз сюжет закручен вокруг одной из ключевых второстепенных героинь франшизы. Зрители узнают, как складывался путь отважной диверсантки, восставшей против тирана Цитадели и его приспешников.

Отрочество Фуриосы проходило в рабстве у варваров, выкравших ее из родного племени. Несмотря на попытки сбежать, девушка так и не обрела свободу, а затем ситуация на континенте усугубилась. Чтобы выжить, сирота была вынуждена адаптироваться к новым для себя условиям и закрывать глаза на окружающий ее ужас. Повзрослев, Фуриоса стала военачальником самопровозглашенного правителя Пустоши, рабовладельца и кровожадного убийцы по прозвищу Несмертный Джо. Успехи по службе позволили ей занять в Цитадели видное место и существовать в относительной безопасности. Пока остальные люди ежедневно борются за выживание, у капитана боевой фуры есть вода, пища и крыша над головой. Но в глубине души она по-прежнему мечтает вырваться из оков тирании. После того, как Джо доверил Фуриосе присматривать за гаремом, она получила долгожданный шанс для побега. Не желая бросать людей, ведущих рабское существование, бесстрашная девушка берется за освобождение Цитадели. Сможет ли она победить в схватке с преданными головорезами покровителя?

История легендарного Макса Рокатански впервые отходит на второй план, что дает расширить киновселенную, где есть множество других, не менее колоритных персонажей.