ПроизводствоColumbia Pictures, 2.0 Entertainment, Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films
Другие названия
Bad Boys: Ride or Die, Bad Boys Hasta La Muerte, Bad Boys: Hasta la muerte, Плохие парни до конца, Bad Boys 4, Bad Boys 4: Ride or Die, Bad Boys: Até o Fim, Bad Boys: Mindent vagy többet, Bad Boys: Tudo ou Nada, Bad Boys: Tunggang atau Mati, Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç, Băieți răi: Pe viață şi pe moarte, Bakhourim Ra'im: Ha'Kol Oh Kloum, Mauvais garçons: À la vie, à la mort, Mizerové: Na život a na smrt, Những Gã Trai Hư: Chơi Hay Bị Xơi, Pahad poisid: sõida või sure, Pašėlę vyrukai: viskas arba nieko, Pis oğlanlar 4, Лоши момци: Све или ништа, Лоши момчета: Всичко или нищо, Погані хлопці: Все або нічого, बैड बॉयज़: राईड ऑर डाई, バッドボーイズ RIDE OR DIE, 絕地戰警：生死與共, 绝地战警：生死与共, 重案夢幻重組再重組, ცუდი ბიჭები 4, Bad Boys IV, Sliktie puiši: Brauc vai mirsti, Çılgın İkili: Ya Hep Ya Hiç, คู่หูขวางนรก: ลุยต่อให้โลกจำ, 两个鬼佬4, 나쁜 녀석들 4, Bad Boys 4 - Ride or Die, Bad Boys – Mindent vagy többet, Mauvais garçons : À la vie, à la mort, Những Gã Trai Hư 4, Podli fantje: Vse ali nič, בחורים רעים: הכל או כלום, الأشقياء, فتيان أشقياء: اركب أو مت, बैड बॉयज़: राइड और डाई, 나쁜 녀석들: 라이드 오어 다이, Bad Boys - Ride or Die, Bad Boys 4 : À la vie, à la mort, Bad Boys IV : À la vie, à la mort, Bad Boys: Na život a na smrť, Zločesti dečki: Sve ili ništa, 绝地战警4, Плохие парни 4, باد بويز: رايد اور داي, پسران بد: بران یا بمیر, คู่หูขวางนรก: ลุยต่อขอไว้ลาย
Marcus BurnettУбирайся прочь, аллигатор. Я тебя порицаю!
[аллигатор отступает.]
Marcus BurnettВидишь, Майк, вот как нужно управлять вселенной.
[аллигатор нападает на Маркуса Бернетта.]
Marcus BurnettЭтот m########### расист, Майк! Этот m########### расист!
Наша рецензия
В бой идут одни старики: «Плохие парни» опять громят Майами.
Уже неловко называть детективов Майка Лоури и Маркуса Бернетта — ветеранов бадди-муви — плохими парнями. Сыгравшим их в четвертый раз Уиллу Смиту и Мартину Лоуренсу уже хорошенько за 50 (они больше годятся на роль плохих дядюшек). Третий фильм серии «Плохие парни навсегда», вышедший, кажется, целую жизнь назад — еще до ковида и оскаровской пощечины Смита — и первый, снятый не Майклом Бэем, собрал приличную кассу и подарил Лоури половозрелого сынишку убийцу…
Отзывы зрителей о фильме Плохие парни до конца
Киноафиша ИИ11 сентября 2025, 16:41
Отзывы в целом описывают фильм как динамичный боевик с юмором. Сильные стороны — уверенная игра Уилла Смита, захватывающие экшн-сцены и достойная операторская работа, стиль 90-х. К слабым сторонам относят дубляж, а также порой клишированные мотивы и слабую глубину сюжета. Фильм подходит поклонникам боевиков с юмором и дружбы напарников. Общая оценка зрителей скорее положительная, встречаются и критические замечания.
Саммари составлено ИИ на основе 9 отзывов.
Отзывы о фильме
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