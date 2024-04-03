Плохие парни 4,

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Постер фильма Плохие парни до конца
7.7
Плохие парни до конца - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Плохие парни до конца
7.7

Плохие парни до конца

, 2024
Bad Boys: Ride or Die
США / боевик, приключения, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Плохие парни до конца
7.7
Плохие парни до конца - Дублированный трейлер
Плохие парни до конца  Дублированный трейлер

О фильме

Современное, высокопрофессиональное полицейское подразделение сталкивается с Плохими Парнями, когда в Майами появляется новая угроза.

В ролях

Уилл Смит
Уилл Смит
Mike Lowrey
Мартин Лоуренс
Мартин Лоуренс
Marcus Burnett
Лекс Элле
Деррик Гилберт
Райан Касл
Рэй Сихорн
Рэй Сихорн
Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс
Kelly
Александр Людвиг
Александр Людвиг
Dorn
Паола Нуньес
Паола Нуньес
Rita
Эрик Дэйн
Эрик Дэйн
McGrath
Йоан Гриффит
Йоан Гриффит
Lockwood
Джейкоб Скипио
Джейкоб Скипио
Armando
Режиссер Адиль Эль Арби, Билал Фалла
Сценарист Джордж Галло, Джерри Брукхаймер, Крис Бремнер, Уилл Билл
Композитор Lorne Balfe
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 22 мая 2024
Премьера в мире 3 апреля 2024
Дата выхода
8 июня 2024 Россия
6 июня 2024 Австралия MA 15+
7 июня 2024 Азербайджан
6 июня 2024 Американские Виргинские острова R
7 июня 2024 Болгария
6 июня 2024 Бразилия
13 июня 2024 Бруней
5 июня 2024 Великобритания 15
6 июня 2024 Венгрия 16
7 июня 2024 Вьетнам
5 июня 2024 Германия 16
6 июня 2024 Гонконг IIB
6 июня 2024 Греция
6 июня 2024 Грузия R
6 июня 2024 Израиль 12
14 июня 2024 Индия
5 июня 2024 Индонезия 17+
5 июня 2024 Ирландия 16
5 июня 2024 Исландия Unrated
7 июня 2024 Испания 18
13 июня 2024 Италия
6 июня 2024 Казахстан 16+
7 июня 2024 Канада
22 июня 2024 Китай
7 июня 2024 Кыргызстан
6 июня 2024 Лаос
3 апреля 2024 Латвия 16+
7 июня 2024 Литва
13 июня 2024 Малайзия
6 июня 2024 Мексика B-15
7 июня 2024 Молдавия
6 июня 2024 Нидерланды 16
7 июня 2024 Норвегия 15
6 июня 2024 ОАЭ TBC
7 июня 2024 Польша
6 июня 2024 Пуэрто-Рико R
7 июня 2024 Румыния o.A.
7 июня 2024 США
6 июня 2024 Сербия
20 июня 2024 Сингапур NC16
6 июня 2024 Словакия 15
7 июня 2024 Таджикистан
5 июня 2024 Таиланд 15
5 июня 2024 Тайвань
7 июня 2024 Турция 16+
7 июня 2024 Узбекистан
6 июня 2024 Украина
5 июня 2024 Финляндия Tulossa
5 июня 2024 Франция
6 июня 2024 Хорватия 12
6 июня 2024 Черногория o.A.
13 июня 2024 Чехия
5 июня 2024 Швеция 15
7 июня 2024 Эстония
7 июня 2024 ЮАР 16
6 июня 2024 Южная Корея 15
21 июня 2024 Япония
Бюджет $100 000 000
Сборы в мире $404 550 184
Производство Columbia Pictures, 2.0 Entertainment, Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films
Другие названия
Bad Boys: Ride or Die, Bad Boys Hasta La Muerte, Bad Boys: Hasta la muerte, Плохие парни до конца, Bad Boys 4, Bad Boys 4: Ride or Die, Bad Boys: Até o Fim, Bad Boys: Mindent vagy többet, Bad Boys: Tudo ou Nada, Bad Boys: Tunggang atau Mati, Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç, Băieți răi: Pe viață şi pe moarte, Bakhourim Ra'im: Ha'Kol Oh Kloum, Mauvais garçons: À la vie, à la mort, Mizerové: Na život a na smrt, Những Gã Trai Hư: Chơi Hay Bị Xơi, Pahad poisid: sõida või sure, Pašėlę vyrukai: viskas arba nieko, Pis oğlanlar 4, Лоши момци: Све или ништа, Лоши момчета: Всичко или нищо, Погані хлопці: Все або нічого, बैड बॉयज़: राईड ऑर डाई, バッドボーイズ RIDE OR DIE, 絕地戰警：生死與共, 绝地战警：生死与共, 重案夢幻重組再重組, ცუდი ბიჭები 4, Bad Boys IV, Sliktie puiši: Brauc vai mirsti, Çılgın İkili: Ya Hep Ya Hiç, คู่หูขวางนรก: ลุยต่อให้โลกจำ, 两个鬼佬4, 나쁜 녀석들 4, Bad Boys 4 - Ride or Die, Bad Boys – Mindent vagy többet, Mauvais garçons : À la vie, à la mort, Những Gã Trai Hư 4, Podli fantje: Vse ali nič, בחורים רעים: הכל או כלום, الأشقياء, فتيان أشقياء: اركب أو مت, बैड बॉयज़: राइड और डाई, 나쁜 녀석들: 라이드 오어 다이, Bad Boys - Ride or Die, Bad Boys 4 : À la vie, à la mort, Bad Boys IV : À la vie, à la mort, Bad Boys: Na život a na smrť, Zločesti dečki: Sve ili ništa, 绝地战警4, Плохие парни 4, باد بويز: رايد اور داي, پسران بد: بران یا بمیر, คู่หูขวางนรก: ลุยต่อขอไว้ลาย

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 63 голоса
6.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  590 В жанре «боевик»  154 В жанре «приключения»  159 В жанре «комедия»  125 В фильмах США  393 В фильмах 2024 года  29
Обновлено 17 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Плохие парни до конца - Дублированный трейлер
Плохие парни до конца Дублированный трейлер
Плохие парни до конца - Дублированный финальный трейлер
Плохие парни до конца Дублированный финальный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

[Маркус Бернетт сталкивается с аллигатором.]
Marcus Burnett Убирайся прочь, аллигатор. Я тебя порицаю!
[аллигатор отступает.]
Marcus Burnett Видишь, Майк, вот как нужно управлять вселенной.
[аллигатор нападает на Маркуса Бернетта.]
Marcus Burnett Этот m########### расист, Майк! Этот m########### расист!

Наша рецензия

В бой идут одни старики: &laquo;Плохие парни&raquo; опять громят Майами.
В бой идут одни старики: «Плохие парни» опять громят Майами. Уже неловко называть детективов Майка Лоури и Маркуса Бернетта — ветеранов бадди-муви — плохими парнями. Сыгравшим их в четвертый раз Уиллу Смиту и Мартину Лоуренсу уже хорошенько за 50 (они больше годятся на роль плохих дядюшек). Третий фильм серии «Плохие парни навсегда», вышедший, кажется, целую жизнь назад — еще до ковида и оскаровской пощечины Смита — и первый, снятый не Майклом Бэем, собрал приличную кассу и подарил Лоури половозрелого сынишку убийцу…

Отзывы зрителей о фильме Плохие парни до конца

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы в целом описывают фильм как динамичный боевик с юмором. Сильные стороны — уверенная игра Уилла Смита, захватывающие экшн-сцены и достойная операторская работа, стиль 90-х. К слабым сторонам относят дубляж, а также порой клишированные мотивы и слабую глубину сюжета. Фильм подходит поклонникам боевиков с юмором и дружбы напарников. Общая оценка зрителей скорее положительная, встречаются и критические замечания.
Саммари составлено ИИ на основе 9 отзывов.

Отзывы о фильме

perm.artek59 14 июня 2024, 08:12
Определено эта часть лучше 3 части Юмора черного и белого предостаточно, и он прям в точку. Есть конечно тупые мотивирующие фразы в фильме, но их… Читать дальше…
User 19 июня 2024, 21:23
Уилл Смит как всегда на высоте , отличный фильм, и сюжет не подкачал, всем соаетую
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Интересные факты

Майкл Бэй: Режиссёр Плохие парни (1995) и Плохие парни 2 (2003) появляется в роли раздражённого водителя, который чуть не врезается в Майка Лоури. Он показан за рулём чёрного Porsche 911 Turbo (модель 964) 1990-х годов, той же машины, на которой Майк ездил в Плохие парни (1995), которая на самом деле была личным автомобилем Майкла Бэя.

Новости о фильме

Уилл Смит и Мартин Лоуренс берутся за новую миссию в трейлере «Плохих парней 4»
26 марта 2024 16:46 Уилл Смит и Мартин Лоуренс берутся за новую миссию в трейлере «Плохих парней 4» В зарубежный прокат боевик выйдет 7 июня.
Студия Sony отложила выпуск «Венома 3», «Крэйвена-охотника» и других блокбастеров
31 июля 2023 12:33 Студия Sony отложила выпуск «Венома 3», «Крэйвена-охотника» и других блокбастеров Также кинокомпания огласила дату выхода «Плохих парней 4».
Уилл Смит и Мартин Лоуренс анонсировали четвертую часть «Плохих парней»
1 февраля 2023 12:07 Уилл Смит и Мартин Лоуренс анонсировали четвертую часть «Плохих парней» Режиссурой займутся постановщики триквела.
Студия Sony приступила к работе над четвертой частью «Плохих парней»
12 мая 2020 14:29 Студия Sony приступила к работе над четвертой частью «Плохих парней» Сейчас идет работа над сценарием.
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