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Скоро в прокате "Мой любимый призрак"
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Плохие парни 4
Bad Boys 4
Плохие парни 4,
США
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Жанр:
боевик
приключения
комедия
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Режиссер
Адиль Эль Арби
В ролях
Уилл Смит
Мартин Лоуренс
Лекс Элле
Деррик Гилберт
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Уилл Смит и Мартин Лоуренс анонсировали четвертую часть «Плохих парней»
Режиссурой займутся постановщики триквела.
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1 февраля 2023 12:07
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