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Постер фильма Оно слушает
Постер фильма Оно слушает
Постер фильма Оно слушает
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 5.2
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Киноафиша Фильмы Оно слушает

Оно слушает

Afraid 18+
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О фильме

Кертис и его семья выбраны для тестирования революционного домашнего устройства — нового цифрового семейного помощника под названием Айя. Эта технология выводит понятие умного дома на новый уровень. Как только само устройство, все его датчики и камеры будут установлены в доме, Айя сможет делать все. Она быстро обучается и запоминает поведение семьи, начиная предугадывать любые их потребности. И она хочет быть уверена, что ничто (и никто) не будет мешать ее семье.

Оно слушает - trailer
Оно слушает  trailer
Страна США
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 16 сентября 2024
Премьера в мире 28 августа 2024
Дата выхода
28 августа 2024 Россия 18+
29 августа 2024 Австралия M
29 августа 2024 Азербайджан 18+
29 августа 2024 Американские Виргинские острова PG-13
30 августа 2024 Американское Самоа
7 сентября 2024 Беларусь
30 октября 2024 Бельгия
27 сентября 2024 Болгария
30 августа 2024 Великобритания 15
29 августа 2024 Венгрия 16
30 августа 2024 Вьетнам
26 сентября 2024 Гватемала
29 августа 2024 Германия 12
26 сентября 2024 Доминиканская Республика
30 августа 2024 Индия
30 августа 2024 Ирландия 15A
30 августа 2024 Испания 12
29 августа 2024 Казахстан 18+
30 августа 2024 Камбоджа
30 августа 2024 Канада PG
29 августа 2024 Катар
19 сентября 2024 Колумбия
26 сентября 2024 Коста-Рика
29 августа 2024 Кыргызстан 16+
29 августа 2024 Ливан
11 октября 2024 Литва N
19 сентября 2024 Мексика B
29 августа 2024 Нидерланды 12
29 августа 2024 ОАЭ TBC
19 сентября 2024 Перу
29 августа 2024 Пуэрто-Рико PG-13
30 августа 2024 Румыния N/A
30 августа 2024 США PG-13
30 августа 2024 Турция 16+
29 августа 2024 Узбекистан
28 августа 2024 Франция
29 августа 2024 Чехия
19 сентября 2024 Чили 14
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $12 977 758
Производство Columbia Pictures, Blumhouse Productions, Depth of Field
Другие названия
AfrAId, Parano-IA, L'I.A. du mal, Оно слушает, aMItől félsz, Diabólica, Kardan, Kinh Hãi, Sizi Dinliyor, SpAIma, They Listen, Φοβάμαι, Тя слуша, 人凶智能, 他们听着, 監聽, 致命AI
Режиссер
Крис Вайц
Крис Вайц
В ролях
Давид Дастмалчян
Давид Дастмалчян
Кит Кэррэдин
Кэтрин Уотерстон
Кэтрин Уотерстон
Рики Линдхоум
Рики Линдхоум
Джон Чо
Джон Чо
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 19 голосов
5.2 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Weteran Mc 11 ноября 2024, 00:24
"Оно слушает" - англо-американский фантастический триллер с элементами ужасов, повествующий о семье Пайк, которые соглашаются… Читать дальше…
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