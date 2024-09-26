Увлекательное путешествие в сердца и умы людей, открывающее историю одного из самых мощных символов мировой культуры. Крест стал не только религиозным знаком, но и культурным феноменом, проникающим в искусство, архитектуру и повседневную жизнь. Исследование веры и духовных связей вдохновляет каждого заглянуть внутрь себя и задаться вопросом: что есть вера? Откуда мы и куда идем? Что есть мой собственный крест?
|26 сентября 2024
|Россия
|Кино.Арт.Про
|3 октября 2024
|Беларусь
Прошла неделя после просмотра, а я уже… Читать дальше…