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Крест

Документальный фильм о самом известном символе веры Krest 18+
Напомним о выходе в прокат
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О фильме

Увлекательное путешествие в сердца и умы людей, открывающее историю одного из самых мощных символов мировой культуры. Крест стал не только религиозным знаком, но и культурным феноменом, проникающим в искусство, архитектуру и повседневную жизнь. Исследование веры и духовных связей вдохновляет каждого заглянуть внутрь себя и задаться вопросом: что есть вера? Откуда мы и куда идем? Что есть мой собственный крест?

Крест - трейлер
Крест  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 26 сентября 2024
Дата выхода
26 сентября 2024 Россия Кино.Арт.Про
3 октября 2024 Беларусь
Производство Two Captains Production Company
Другие названия
Krest, Крест
Режиссер
Сергей Дебижев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
derg-s 21 декабря 2024, 12:22
После просмотра картины "Святой архипелаг" с нетерпением ожидал выхода фильма "Крест".
Прошла неделя после просмотра, а я уже… Читать дальше…
lara55 29 сентября 2024, 16:42
Прекрасный фильм, спасибо, смотрится на одном дыхании...
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Крест - трейлер
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