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Мужское слово

Драма с Павлом Прилучным о силе отцовской любви Muzhskoe slovo 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 31
Не пойду 11

О фильме

После несчастного случая десятилетний Илья впадает в кому. Его отец Андрей дежурит у постели сына в больнице, но лечащий врач сообщает, что мальчика придется отключать от аппарата подержания жизнедеятельности — таков закон. Андрей предлагает деньги, пытается убедить врача, что нужно подождать, но все бесполезно, ему не оставляют выбора, и он решается на отчаянный шаг. Андрей обещал сыну спасти его, и он свое мужское слово сдержит.

Мужское слово - трейлер
Мужское слово  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 26 октября 2024
Премьера в мире 26 сентября 2024
Дата выхода
26 сентября 2024 Россия Атмосфера Кино
26 сентября 2024 Беларусь
26 сентября 2024 Казахстан 12+
Сборы в мире $245 688
Производство K.B.A.
Другие названия
Muzhskoe slovo, Мужское слово
Режиссер
Сарик Андреасян
Сарик Андреасян
В ролях
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Марк Андреасян
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Юрий Цурило
Юрий Цурило
Николай Шрайбер
Николай Шрайбер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 50 голосов
6.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1614 В жанре «драма»  727 В фильмах России  131
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Мужское слово

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Виктор Крапивин 4 октября 2024, 06:08
Отец дежурит у постели сына, находящегося в коме, Однако состояние ребёнка никак не меняется. Вскоре лечащий врач сообщает Андрею, что согласно… Читать дальше…
Weteran Mc 27 сентября 2024, 23:17
Посмотрел на самом первом сеансе премьеру фильма, о котором я давно слышал и очень долго ждал его выхода. Это отечественный триллер с одним из моих… Читать дальше…
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Новости о фильме
Павел Прилучный идет на крайние меры ради спасения сына в трейлере фильма «Мужское слово»
Павел Прилучный идет на крайние меры ради спасения сына в трейлере фильма «Мужское слово» Драма Сарика Андреасяна о силе отцовской любви.
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10 июня 2024 12:54
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