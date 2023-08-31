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Постер фильма Байкеры
7.6
Байкеры - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Байкеры
7.6

Байкеры

, 2024
The Bikeriders
США / криминал, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Байкеры
7.6
Байкеры - Трейлер 2
Байкеры  Трейлер 2

О фильме

Действие происходит в 1960-х годах на Среднем Западе где появляется вымышленный клуб мотоциклистов. На протяжении десятилетия клуб превращается из места, где собирались местные аутсайдеры, в зловещую банду, угрожающую уникальному образу жизни первоначальной группы.

В ролях

Остин Батлер
Остин Батлер
Benny
Том Харди
Том Харди
Johnny
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Zipco
Бойд Холбрук
Бойд Холбрук
Cal
Джоди Комер
Джоди Комер
Kathy
Бо Напп
Бо Напп
Wahoo
Норман Ридус
Норман Ридус
Дэймон Херриман
Дэймон Херриман
Brucie
Карл Глусман
Карл Глусман
Corky
Эмори Коэн
Эмори Коэн
Cockroach
Майк Фейст
Майк Фейст
Danny
Режиссер Джефф Николс
Сценарист Джефф Николс, Дэнни Лайон
Композитор David Wingo
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 8 июля 2024
Премьера в мире 31 августа 2023
Дата выхода
22 июня 2024 Россия
21 июня 2024 Австралия
18 июля 2024 Австрия
21 июня 2024 Азербайджан
20 июня 2024 Аргентина
19 июня 2024 Бахрейн
21 июня 2024 Болгария
20 июня 2024 Бразилия
21 июня 2024 Великобритания
20 июня 2024 Венгрия
18 июля 2024 Германия
19 сентября 2024 Гонконг
20 июня 2024 Греция
20 июня 2024 Грузия R
11 июля 2024 Дания 15
20 июня 2024 Израиль
21 июня 2024 Индия A
21 июня 2024 Индонезия
21 июня 2024 Ирландия 15A
21 июня 2024 Исландия
21 июня 2024 Испания
21 июня 2024 Италия
20 июня 2024 Казахстан 18+
21 июня 2024 Канада
21 июня 2024 Кувейт
21 июня 2024 Кыргызстан
20 июня 2024 Ливан
12 июля 2024 Литва
20 июня 2024 Малайзия
21 июня 2024 Молдавия
4 июля 2024 Нидерланды
5 июля 2024 Норвегия 15
21 июня 2024 ОАЭ
20 июня 2024 Перу
9 августа 2024 Польша
20 июня 2024 Португалия
21 июня 2024 Румыния o.A.
21 июня 2024 США R
20 июня 2024 Сербия o.A.
20 июня 2024 Сингапур
20 июня 2024 Словакия 15
21 июня 2024 Таджикистан
27 июня 2024 Таиланд
2 августа 2024 Тайвань
21 июня 2024 Турция
21 июня 2024 Узбекистан
20 июня 2024 Украина
1 августа 2024 Уругвай
12 июля 2024 Финляндия
19 июня 2024 Франция
27 июня 2024 Хорватия 15
20 июня 2024 Черногория o.A.
21 июня 2024 Чехия
23 августа 2024 Швеция
12 июля 2024 Эстония
2 августа 2024 ЮАР 16
25 сентября 2024 Южная Корея 15
29 ноября 2024 Япония G

Где посмотреть фильм

Амедиатека
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $36 159 144
Производство Focus Features, Regency Enterprises, New Regency Productions
Другие названия
The Bikeriders, El club de los vándalos, Байкеры, Baikeriai, Bajkeri, Bikeriders: La ley del asfalto, Clube dos Vândalos, Les motards, Mo'adon Ha'Rokhvim, Mootorratturid, Motocykliści, Motorcular, Motorkáři, Motorosok, The Bikeriders: Clubul Vandalilor, Οι μηχανόβιοι, Байкери, Бајкери, Моторджии, ザ・バイクライダーズ, 不羈騎士, 摩托车手, 摩托骑士, 摩托黑帮, 摩托黑幫, 더 바이크라이더스

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 20 голосов
6.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  816 В жанре «криминал»  81 В жанре «драма»  375 В фильмах США  524 В фильмах 2024 года  39
Обновлено 23 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Байкеры - Трейлер 2
Байкеры Трейлер 2
Байкеры - Трейлер
Байкеры Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Байкеры

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Три отзыва дают смешанную картину: сильные стороны — погружение в эпоху 60‑х, правдоподобная атмосфера и игра актёров (Комер, Харди, Батлер). Слабые — слабая концепция сюжета, нудность, редкие конфликты. Общая оценка: часть зрителей ценит реалистичность и жесткость темы, другие — недополученную глубину. Фильм подойдёт любителям истории зарождения банды и байкерской культуры.
Саммари составлено ИИ на основе 5 отзывов.

Отзывы о фильме

Екатерина Давитая 3 июля 2024, 17:14
Максимально нудный фильм. Чуханы-байкеры, без какой-то особо идеи кроме как поездить и побухать, невнятные конфликты и разборки. Том Харди даже не… Читать дальше…
Николай Гришин 1 апреля 2025, 12:14
Если пишет женщиа или деакшка отзыв отфильме , не слушайте . ( если вы парень ) мы все оцениваем фильм в 9 баллов \
Им , женщинам кому то и джонни д… Читать дальше…
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Байкеры

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