Первая дуэль, 2023

Париж, 1887 год. Время, когда дороже всего ценилась собственная честь, а дуэль – была верным способом ее отстоять. Клеман Лазас, харизматичный магистр оружия, прошел через множество сражений и закон запрещает принимать ему участие в дуэлях. Мари-Роуз Асти де Вальсэр тоже не может бросить вызов своему обидчику, так как она женщина. Вместе они помогают друг другу не только призвать врагов к барьеру, но и найти любовь, которая всегда обходила их стороной.
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