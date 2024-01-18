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Киноафиша Фильмы Первая дуэль
Une affaire d'honneur

Первая дуэль, 2023

2023 / Франция
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Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2023
Премьера в России 18 января 2024
Премьера в мире 18 января 2024
Возраст 18+
Прокатчик Global Film
Режиссер
Венсан Перес
Венсан Перес
В ролях
Дамиен Боннар
Дамиен Боннар
Гийом Гальенн
Гийом Гальенн
Венсан Перес
Венсан Перес
Дория Тилье
Дория Тилье
Манда Туре
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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7.9 IMDb
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