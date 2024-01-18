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Первая дуэль
Une affaire d'honneur
Первая дуэль, 2023
2023 / Франция
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Жанр:
драма
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Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2023
Премьера в России
18 января 2024
Премьера в мире
18 января 2024
Возраст
18+
Прокатчик
Global Film
Режиссер
Венсан Перес
В ролях
Дамиен Боннар
Гийом Гальенн
Венсан Перес
Дория Тилье
Манда Туре
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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0
голосов
7.9
IMDb
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