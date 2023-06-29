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Постер фильма Первая дуэль
6.9
Первая дуэль - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Первая дуэль
6.9

Первая дуэль

, 2023
Une affaire d'honneur
Франция / драма / 18+
Французская драма Венсана Переса о харизматичном магистре оружия
Трейлеры
Постер фильма Первая дуэль
6.9
Первая дуэль - Дублированный трейлер
Первая дуэль  Дублированный трейлер

О фильме

Париж, 1887 год. Время, когда дороже всего ценилась собственная честь, а дуэль – была верным способом ее отстоять. Клеман Лазас, харизматичный магистр оружия, прошел через множество сражений и закон запрещает принимать ему участие в дуэлях. Мари-Роуз Асти де Вальсэр тоже не может бросить вызов своему обидчику, так как она женщина. Вместе они помогают друг другу не только призвать врагов к барьеру, но и найти любовь, которая всегда обходила их стороной.

В ролях

Дамиен Боннар
Дамиен Боннар
Ferdinand Massat
Гийом Гальенн
Гийом Гальенн
Eugène Tavernier
Венсан Перес
Венсан Перес
Louis Berchère
Дория Тилье
Дория Тилье
Marie-Rose Astié de Valsayre
Манда Туре
Рошди Зем
Рошди Зем
Clément Lacaze
Noham Edje
Adrien Lacaze
Pepe Lorente
Gustave de Borda
Мириам Акеддиу
Мириам Акеддиу
Louise
Eva Danino
Marguerite
Iman Perez
Anaïs
Режиссер Венсан Перес
Сценарист Венсан Перес, Карин Силла
Композитор Евгений Гальперин, Александр Гальперин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 12 июля 2024
Премьера в мире 29 июня 2023
Дата выхода
14 марта 2024 Россия Global Film
14 марта 2024 Азербайджан
23 февраля 2024 Андорра
18 января 2024 Болгария
24 января 2025 Испания
14 марта 2024 Казахстан 16+
14 марта 2024 Кыргызстан
14 марта 2024 Молдавия
29 февраля 2024 Нидерланды 16
15 августа 2024 Словакия 12
14 марта 2024 Таджикистан
18 января 2024 Узбекистан
18 апреля 2024 Украина
27 декабря 2023 Франция 16
12 июня 2024 Чехия
Бюджет €11 420 000
Сборы в мире $1 373 630
Производство Gaumont, France 2 Cinéma, Canal+
Другие названия
Une affaire d'honneur, The Edge of the Blade, Un asunto de honor, Первая дуэль, A Arte do Duelo, Ærens duel, Duell der Besten, El profesor de esgrima, İlk duel, Otsustav duell, Pengeélen, Una cuestión de honor, V mene cti, Ve jménu cti, Θέμα τιμής, Алғаш дуэль, На вістрі клинка, Maître d’armes, Une affaire d’honneur, Asunto de honor

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 16 голосов
6.6 IMDb
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Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Первая дуэль - Дублированный трейлер
Первая дуэль Дублированный трейлер
Первая дуэль - Трейлер
Первая дуэль Трейлер
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Отзывы о фильме

tanja24_01 16 марта 2024, 20:16
Действие фильма происходит в 1887 году в Париже. На экране будто реализовано действие какого-то романа, но тема ещё не настолько заезжена (поединки… Читать дальше…
Comon 21 марта 2024, 10:03
Отличный качественный брутальный фильм. Пособие для абсолютно всех фильмов - как надо фехтовать, фехтование на высочайшем уровне. Сюжет и игра… Читать дальше…
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