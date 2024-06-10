Оповещения от Киноафиши
Ленивая семейка

Ленивая семейка

Ленивцы открывают закусочную на колёсах и борются с конкурентами The Sloth Lane 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

После того как ураган разрушил их дом и ресторан семейка ленивцев переезжает в большой город. В мегаполисе они открывают закусочную на колесах, которая быстро становится очень популярной. Но их успех вызывает зависть у конкурентов: гепард Долли обманом похищает фамильную книгу рецептов и теперь ленивцам придется действовать быстро, чтобы вернуть посетителей.

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 25 сентября 2024
Премьера в мире 10 июня 2024
Дата выхода
12 сентября 2024 Россия Капелла Фильм
25 июля 2024 Австралия PG
12 сентября 2024 Беларусь
20 февраля 2025 Бразилия L
14 февраля 2025 Великобритания U
6 сентября 2025 Венгрия 6
13 марта 2025 Гватемала
27 февраля 2025 Германия 0
20 февраля 2025 Доминиканская Республика
14 февраля 2025 Ирландия G
4 сентября 2025 Исландия Allowed
12 сентября 2024 Казахстан 6+
27 марта 2025 Колумбия
27 февраля 2025 Мексика
6 марта 2025 Перу
27 февраля 2025 Пуэрто-Рико PG
25 апреля 2025 Румыния
14 марта 2025 США
11 октября 2024 Турция
9 января 2025 Украина
13 марта 2025 Хорватия
Сборы в мире $1 309 816
Производство Eclectik Vision, Like A Photon Creative
Другие названия
The Sloth Lane, Los Pérez-Osos, A Sloth Story, Familie Faultier - Kochen auf der Überholspur, 'Atzlan al Ha'Zman, Deu Preguiça, Lajhár expressz, Los Pérezosos, Preguiças & Companhia, Tembeller Ailesi, Βραδύποδες στην κουζίνα, Ленивая семейка, Лінивці. Встигнути до обіду, 當我們懶在一起
Таня Венсан
Рикард Куссо
В ролях
Лесли Джонс
Реми Хай
Olivia Vásquez
Teo Vergara
Все актеры и съемочная группа

6.7
5.6 IMDb
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Ленивая семейка - смотреть в онлайн-кинотеатре

Ленивая семейка
