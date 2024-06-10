Отзывы о мультфильме
User 26 сентября 2024, 10:45
Нам интересно, но мы хотим на выходных пойти ,только утром 10 есть сеянсы?вечерня нету что ли?
Киноафиша.инфо 26 сентября 2024, 18:57
Мультфильмы, как правило, вечером не показывают
После того как ураган разрушил их дом и ресторан семейка ленивцев переезжает в большой город. В мегаполисе они открывают закусочную на колесах, которая быстро становится очень популярной. Но их успех вызывает зависть у конкурентов: гепард Долли обманом похищает фамильную книгу рецептов и теперь ленивцам придется действовать быстро, чтобы вернуть посетителей.
|12 сентября 2024
|Россия
|Капелла Фильм
|25 июля 2024
|Австралия
|PG
|12 сентября 2024
|Беларусь
|20 февраля 2025
|Бразилия
|L
|14 февраля 2025
|Великобритания
|U
|6 сентября 2025
|Венгрия
|6
|13 марта 2025
|Гватемала
|27 февраля 2025
|Германия
|0
|20 февраля 2025
|Доминиканская Республика
|14 февраля 2025
|Ирландия
|G
|4 сентября 2025
|Исландия
|Allowed
|12 сентября 2024
|Казахстан
|6+
|27 марта 2025
|Колумбия
|27 февраля 2025
|Мексика
|6 марта 2025
|Перу
|27 февраля 2025
|Пуэрто-Рико
|PG
|25 апреля 2025
|Румыния
|14 марта 2025
|США
|11 октября 2024
|Турция
|9 января 2025
|Украина
|13 марта 2025
|Хорватия