После того как ураган разрушил их дом и ресторан семейка ленивцев переезжает в большой город. В мегаполисе они открывают закусочную на колесах, которая быстро становится очень популярной. Но их успех вызывает зависть у конкурентов: гепард Долли обманом похищает фамильную книгу рецептов и теперь ленивцам придется действовать быстро, чтобы вернуть посетителей.