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Midas Man
Midas Man
Midas Man, 2022
2022 / Великобритания
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Жанр:
биография
драма
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О фильме
Байопик об известном менеджере группы The Beatles Брайане Эпстайне.
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Год выпуска
2022
Режиссер
Юнас Окерлунд
В ролях
Эмили Уотсон
Эдди Марсан
Рози Дэй
Лукас Гейдж
Джейкоб Форчун-Ллойд
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Съемки фильма о менеджере The Beatles «Человек-Мидас» возобновятся не раньше конца января
Новому режиссеру нужно время для подготовки.
Написать
13 декабря 2021 16:14
Появились первые кадры из фильма «Человек-Мидас» с членами The Beatles
Производство картины, остановленное в связи с уходом режиссера Йонаса Окерлунда, возобновлено.
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25 ноября 2021 16:25
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