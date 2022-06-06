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Дэдпул 3
Deadpool 3
Дэдпул 3,
США
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Жанр:
фантастика
боевик
комедия
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о выходе в прокат
Прокатчик
Disney Studios
Режиссер
Шон Леви
В ролях
Райан Рейнольдс
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в
подборках
Фильмы про супергероев
1 постер
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Сценаристы «Дэдпула 3» уверяют, что герой останется верен себе
Были опасения, что из непристойного острослова болтливый наемник превратится в выхолощенного диснеевского персонажа для всей семьи.
Написать
6 июня 2022 11:33
Режиссером «Дэдпула 3» выступит Шон Леви
Ранее Райан Рейнольдс снялся у Леви в таких фильмах, как «Главный герой» и «Проект «Адам»
Написать
14 марта 2022 09:32
Райан Рейнольдс обещает вскоре поделиться новостями о «Дэдпуле 3»
Актеру нужно собрать «пакет информации».
Написать
25 февраля 2022 12:51
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