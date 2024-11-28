На этот раз на долю Агате выпадет множество серьезных испытаний: верная слову, она по зову подруги приезжает из Ниццы, куда уехала, казалось бы, навсегда в надежде забыть холодного Пушкина, в Москву на Масленицу, чтобы помочь дочери владельца страховой фирмы Валерии Алабьевой отомстить за гибель матери. Но оказывается, что образ молоденькой неопытной девушки обманчив и за ним скрывается расчётливая и умная интриганка — которая, впрочем, и сама в результате поплатится за то, что слишком много тайн сумела раскрыть и лихо распоряжалась судьбами людей.