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Постер фильма Агата и сыск. Выгодный риск
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Киноафиша Фильмы Агата и сыск. Выгодный риск

Агата и сыск. Выгодный риск

Сыщица возвращается в Москву и попадает в сети юной интриганки Agata i sysk. Vygodnyy risk 18+
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О фильме

На этот раз на долю Агате выпадет множество серьезных испытаний: верная слову, она по зову подруги приезжает из Ниццы, куда уехала, казалось бы, навсегда в надежде забыть холодного Пушкина, в Москву на Масленицу, чтобы помочь дочери владельца страховой фирмы Валерии Алабьевой отомстить за гибель матери. Но оказывается, что образ молоденькой неопытной девушки обманчив и за ним скрывается расчётливая и умная интриганка — которая, впрочем, и сама в результате поплатится за то, что слишком много тайн сумела раскрыть и лихо распоряжалась судьбами людей.

Агата и сыск. Выгодный риск - трейлер
Агата и сыск. Выгодный риск  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 28 ноября 2024
Дата выхода
28 ноября 2024 Россия Кинотайм
Бюджет 156 459 790 RUR
Сборы в мире $1 484
Производство Zebra
Другие названия
Agata i sysk. Vygodnyy risk, Агата и сыск. Выгодный риск
Режиссер
Владимир Койфман
Владимир Койфман
В ролях
Дарья Ленда
Константин Крюков
Константин Крюков
Александр Половцев
Александр Половцев
Анастасия Мельникова
Анастасия Мельникова
Мария Мельникова
Мария Мельникова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
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Агата и сыск. Выгодный риск
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Агата и сыск. Выгодный риск - трейлер
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