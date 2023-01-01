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Колибри
Il colibrì
Колибри, 2022
2022 / Франция / Италия
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Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
драма
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о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
2 часа 6 минут
Год выпуска
2022
Возраст
18+
Режиссер
Франческа Аркибуджи
В ролях
Пьерфранческо Фавино
Нанни Моретти
Касия Смутняк
Беренис Бежо
Лаура Моранте
Все актеры и съемочная группа
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0
голосов
6.4
IMDb
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1 постер
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