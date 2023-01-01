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Колибри
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Il colibrì

Колибри, 2022

2022 / Франция / Италия
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0 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Франческа Аркибуджи
В ролях
Пьерфранческо Фавино
Пьерфранческо Фавино
Нанни Моретти
Нанни Моретти
Касия Смутняк
Касия Смутняк
Беренис Бежо
Беренис Бежо
Лаура Моранте
Лаура Моранте
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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6.4 IMDb
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Постер фильма Колибри 1 постер
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