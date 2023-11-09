Отзывы о фильме
Красавица Ирма давно влюблена в двоюродного брата Галана, который, хотя и крутит с ней роман, всё же уже несколько лет женат и имеет дочь. Во время очередной ссоры с возлюбленным у Ирмы случается выкидыш, и рассерженная девушка решается на страшную месть. Она идёт к колдуну и по украденным из дома Галана волосам и крови наводит на его жену смертельную порчу — в течение пяти ночей женщина и все её кровные родственники умрут.
|28 ноября 2024
|Россия
|Кинологистика
|9 ноября 2023
|Индонезия
|17+
|28 ноября 2024
|Казахстан
|28 ноября 2024
|Кыргызстан
|16+
|28 декабря 2023
|Малайзия
|1 ноября 2024
|Турция
|18+
|28 ноября 2024
|Узбекистан
|20 февраля 2025
|Украина
|18+