Красавица Ирма давно влюблена в двоюродного брата Галана, который, хотя и крутит с ней роман, всё же уже несколько лет женат и имеет дочь. Во время очередной ссоры с возлюбленным у Ирмы случается выкидыш, и рассерженная девушка решается на страшную месть. Она идёт к колдуну и по украденным из дома Галана волосам и крови наводит на его жену смертельную порчу — в течение пяти ночей женщина и все её кровные родственники умрут.