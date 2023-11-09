Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Сиджинн. Книга крови
5.6 Рейтинг IMDb: 5.4
Сиджинн. Книга крови

Отвергнутая девушка насылает проклятье на семью женатого возлюбленного Sijjin 18+
О фильме

Красавица Ирма давно влюблена в двоюродного брата Галана, который, хотя и крутит с ней роман, всё же уже несколько лет женат и имеет дочь. Во время очередной ссоры с возлюбленным у Ирмы случается выкидыш, и рассерженная девушка решается на страшную месть. Она идёт к колдуну и по украденным из дома Галана волосам и крови наводит на его жену смертельную порчу — в течение пяти ночей женщина и все её кровные родственники умрут.

Сиджинн. Книга крови - дублированный трейлер
Сиджинн. Книга крови  дублированный трейлер
Страна Индонезия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 14 марта 2024
Премьера в мире 9 ноября 2023
Дата выхода
28 ноября 2024 Россия Кинологистика
9 ноября 2023 Индонезия 17+
28 ноября 2024 Казахстан
28 ноября 2024 Кыргызстан 16+
28 декабря 2023 Малайзия
1 ноября 2024 Турция 18+
28 ноября 2024 Узбекистан
20 февраля 2025 Украина 18+
Сборы в мире $94 093
Производство Rapi Films, Sky Media, Legacy Pictures
Другие названия
Sijjin, Sijin, Кровна смерть, Сиджинн. Книга крови
Режиссер
Hadrah Daeng Ratu
В ролях
Ibrahim Risyad
Delia Husein
Никен Анжани
Элли Д. Лутан
Ангика Болстерли
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 11 голосов
5.4 IMDb
Сиджинн. Книга крови - смотреть в онлайн-кинотеатре

Сиджинн. Книга крови

Отзывы о фильме

Трейлеры фильма
Сиджинн. Книга крови - дублированный трейлер
Сиджинн. Книга крови Дублированный трейлер
Кадры из фильма
