Прекрасные дни, 2023

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Постер фильма Идеальные дни
7.7
Идеальные дни - Дублированный тизер
Киноафиша Фильмы Идеальные дни
7.7

Идеальные дни

, 2023
Perfect Days
Германия, Япония / драма / 18+
Японская драма о случайных встречах, которые меняют размеренную жизнь главного героя
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Трейлеры
Билеты
Постер фильма Идеальные дни
7.7
Билеты
Идеальные дни - Дублированный тизер
Идеальные дни  Дублированный тизер

О фильме

День Хираямы начинается с ухода за ростками клёнов, позже он высадит их в парке. На рассвете он садится в свой фургон, включает кассетный плеер и отправляется на работу: Хираяма — уборщик туалетов в Токио. За пределами упорядоченных будней он наслаждается музыкой Лу Рида и Патти Смит, книгами из местной лавки и деревьями, которые он снимает на плёночный Olympus. Несколько неожиданных встреч встряхнут привычную рутину жизни Хираямы.

В ролях

Томокадзу Миура
Юми Асо
Токио Эмото
Токио Эмото
Takashi
Саюри Исикава
Ариса Накано
Niko
Кодзи Якусе
Кодзи Якусе
Hirayama
Miyako Tanaka
Old Lady with Brush
Long Mizuma
Businessman
Soraji Shibuya
Kid
Aoi Iwasaki
Kid
Kisuke Shimazaki
Lost Boy
Yuriko Kawasaki
Mother
Режиссер Вим Вендерс
Сценарист Вим Вендерс, Такума Такасаки
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Япония
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 22 декабря 2023
Премьера в мире 25 мая 2023
Дата выхода
1 февраля 2024 Россия A-One Films
28 марта 2024 Австралия PG
1 февраля 2024 Азербайджан
7 февраля 2024 Болгария
29 февраля 2024 Бразилия
23 февраля 2024 Великобритания PG
21 декабря 2023 Германия 0
25 января 2024 Гонконг IIA
22 февраля 2024 Греция
28 марта 2024 Дания 7
2 мая 2024 Израиль
9 февраля 2024 Ирландия PG
12 января 2024 Испания
4 января 2024 Италия T
1 февраля 2024 Казахстан 18+
16 февраля 2024 Канада
7 февраля 2024 Кыргызстан
22 декабря 2023 Латвия N12
3 октября 2023 Литва N13
14 февраля 2024 Мексика A
7 февраля 2024 Молдавия
14 декабря 2023 Нидерланды AL
12 марта 2024 Польша
14 декабря 2023 Португалия M/12
26 января 2024 Румыния o.A.
14 декабря 2023 Сербия
7 февраля 2024 Таджикистан
1 февраля 2024 Таиланд
8 марта 2024 Тайвань 0+
26 января 2024 Узбекистан
1 февраля 2024 Украина
26 января 2024 Финляндия S
29 ноября 2023 Франция TP
11 апреля 2024 Хорватия 15
14 декабря 2023 Черногория
28 марта 2024 Чехия
22 ноября 2023 Швейцария
12 января 2024 Швеция Btl
22 декабря 2023 Эстония
3 июля 2024 Южная Корея 12
22 декабря 2023 Япония G

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $27 937 391
Производство Master Mind, Spoon, Wenders Images
Другие названия
Perfect Days, Días perfectos, Dias Perfeitos, Jaukās dienas, Les Jours Parfaits, Mükemmel Günler, Peopekteu deijeu, Popolni Dnevi, Savršeni dani, Täiuslikud päevad, Tökéletes napok, Yamim Moushlamim, Zile perfecte, Υπέροχες μέρες, Белая птица: Новое чудо, Идеальные дни, Ідеальні дні, Савршени дани, パーフェクト・デイズ, 东京厕所, 完璧な日々, 完美的日子, 我的完美日常, 新活日常

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 29 голосов
7.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  691 В жанре «драма»  311 В фильмах Германии  29 В фильмах Японии  45 В фильмах 2023 года  28
Обновлено 26 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Идеальные дни - Дублированный тизер
Идеальные дни Дублированный тизер
Идеальные дни - Трейлер
Идеальные дни Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Идеальные дни

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы зрителей в целом разнятся: часть хвалит философскую задумку и попытку задуматься о смысле, другие жалуются на медленный темп и повторяющиеся сцены. Сильные стороны — идея и атмосфера; слабые — слабая мотивация персонажей, неполные ответы на вопросы. Общая оценка — неоднозначная. Фильм может подойти любителям философского кино и тем, кто готов к спокойной, размышляющей подаче.
Саммари составлено ИИ на основе 7 отзывов.

Отзывы о фильме

Киноафиша.инфо 17 марта 2024, 18:50
И, возможно, именно так и задумывал режиссер?🤔 Чтобы каждый зритель попытался самостоятельно найти ответы на свои вопросы
Sergey Komoltsev 17 марта 2024, 14:13
Это один из худших фильмов, которые я смотрел. Три четверти фильма не происходит ничего. Фильм ставит десяток вопросов, не отвечая ни на один. Почему… Читать дальше…
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Москино Музеон
21:05 от 690 ₽
Москино Сокольники
22:00 от 520 ₽
Полное расписание и билеты

Идеальные дни - смотреть в онлайн-кинотеатре

Идеальные дни

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«Идеальные дни» в кинотеатрах

Завтра 27
Как купить билеты на сеанс фильма «Идеальные дни»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Музеон
Октябрьская
2D, SUB
21:05 от 690 ₽
Москино Сокольники г. Москва, парк «Сокольники», Митьковский пр., 10
2D
22:00 от 520 ₽
Полное расписание и билеты
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