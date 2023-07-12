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Постер фильма Формула популярности
6.8
Формула популярности - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Формула популярности
6.8

Формула популярности

, 2024
Popular Theory
США / комедия, семейный / 18+
Семейная комедия о школьнице, которая изобретает эликсир популярности
Трейлеры
Постер фильма Формула популярности
6.8
Формула популярности - Дублированный трейлер
Формула популярности  Дублированный трейлер

О фильме

Гениальная двенадцатилетняя девочка изобретает химическое вещество, делающее людей популярными, и переворачивает школьную иерархию с ног на голову. Исполнив свою мечту о популярности и признании, Эрвин, наконец, узнает, что для нее действительно важно.

В ролях

София Рид-Ганцерт
Erwin Page
Хлоя Ист
Хлоя Ист
Ari Page
Кэт Коннер Стерлинг
Кэт Коннер Стерлинг
Casey
Марк Ивэн Джексон
Марк Ивэн Джексон
Arthur Page
Шерил Хайнс
Шерил Хайнс
Aunt Tammy
Lincoln Lambert
Winston Wilkinson
Melissa Ponzio
Melissa Ponzio
Mrs. Idle
Эжени Бондюран
Эжени Бондюран
Mrs. Cornbee
Lisa Shatterly Boyd
Mrs. Madle
Artemis
Kimber
Режиссер Али Шер
Сценарист Joe Swanson, Али Шер
Композитор Jordan Seigel
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 26 марта 2024
Премьера в мире 12 июля 2023
Дата выхода
4 апреля 2024 Россия НМГ Кинопрокат
9 февраля 2024 Азербайджан
9 февраля 2024 Болгария
4 апреля 2024 Казахстан 6+
4 апреля 2024 Кыргызстан
9 февраля 2024 Молдавия
9 февраля 2024 США PG
9 февраля 2024 Таджикистан
4 апреля 2024 Узбекистан 6+
Сборы в мире $122 114
Производство Two Independent Eyes Productions
Другие названия
Popular Theory, Формула популярности, Beliebtheitstheorie, La Formule Magique, Mi teoría de la popularidad, Minha Teoria da Popularidade, Populaarsuse teooria, Popular Theory: Die Freundschaftsformel, Танымалдық формуласы

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 29 голосов
5.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2312 В жанре «комедия»  574 В жанре «семейный»  225 В фильмах США  1410 В фильмах 2024 года  124
Обновлено 9 декабря 2024

Трейлеры фильма

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Формула популярности - Дублированный трейлер
Формула популярности Дублированный трейлер
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