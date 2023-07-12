Гениальная двенадцатилетняя девочка изобретает химическое вещество, делающее людей популярными, и переворачивает школьную иерархию с ног на голову. Исполнив свою мечту о популярности и признании, Эрвин, наконец, узнает, что для нее действительно важно.
|4 апреля 2024
|Россия
|НМГ Кинопрокат
|9 февраля 2024
|Азербайджан
|9 февраля 2024
|Болгария
|4 апреля 2024
|Казахстан
|6+
|4 апреля 2024
|Кыргызстан
|9 февраля 2024
|Молдавия
|9 февраля 2024
|США
|PG
|9 февраля 2024
|Таджикистан
|4 апреля 2024
|Узбекистан
|6+
В фильме использована фотография настоящей матери Софии Рейд-Ганцерт.