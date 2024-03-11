Песок и камни,

Земля пережила конец света, уничтоживший почти всех людей. Пол и его сыновья Томас и Джозеф - одни из немногих выживших, скрывшихся в отдаленном доме. Однако их жизнь все еще далека от спокойной: с каждым заходом солнца просыпаются свирепые и жестокие существа, которые уничтожают все живое на своем пути. Но однажды им придется выйти во тьму...
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Готовясь к фильму, Николас Кейдж в течение трёх месяцев находился в изоляции вместе со своей семьёй.