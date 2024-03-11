Песок и камни,

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Постер фильма Судная ночь в Аркадии
5.8
Судная ночь в Аркадии - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Судная ночь в Аркадии
5.8

Судная ночь в Аркадии

, 2024
Arcadian
Ирландия, США, Канада / триллер / 18+
Хоррор с Николасом Кейджем о выживании после апокалипсиса
Трейлеры
Постер фильма Судная ночь в Аркадии
5.8
Судная ночь в Аркадии - Дублированный трейлер
Судная ночь в Аркадии  Дублированный трейлер

О фильме

Земля пережила конец света, уничтоживший почти всех людей. Пол и его сыновья Томас и Джозеф - одни из немногих выживших, скрывшихся в отдаленном доме. Однако их жизнь все еще далека от спокойной: с каждым заходом солнца просыпаются свирепые и жестокие существа, которые уничтожают все живое на своем пути. Но однажды им придется выйти во тьму...

В ролях

Николас Кейдж
Николас Кейдж
Paul
Джейден Мартелл
Джейден Мартелл
Joseph
Сэди Совералл
Сэди Совералл
Charlotte
Максвелл Дженкинс
Максвелл Дженкинс
Thomas
Джо Диксон
Mr. Rose
Саманта Кафлан
Саманта Кафлан
Mrs. Rose
Joel Gillman
Hobson
Дэр Макмахон
Militant Farmer
Daniel Geesen
Dead Body
Режиссер Бенжамин Брюэр
Сценарист Mike Nilon
Композитор Kristin Gundred, Josh Martin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ирландия / США / Канада
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 1 мая 2024
Премьера в мире 11 марта 2024
Дата выхода
18 апреля 2024 Россия Парадиз
21 июня 2024 Болгария
14 июня 2024 Великобритания 15
25 апреля 2024 Германия 16
4 июля 2024 Израиль 14
28 августа 2024 Индонезия
25 апреля 2024 Испания 16
25 апреля 2024 Кыргызстан 16+
26 апреля 2024 Литва N13
9 января 2025 Мексика
29 августа 2024 Нидерланды 16
4 июля 2024 ОАЭ TBC
12 апреля 2024 Португалия M/14
12 апреля 2024 США R
20 декабря 2024 Тайвань
18 апреля 2024 Узбекистан
3 апреля 2025 Украина 18+
25 июля 2024 Хорватия 15
13 февраля 2025 Южная Корея 15

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $1 235 594
Производство Aperture Media Partners, Highland Film Group (HFG), Redline Entertainment (II)
Другие названия
Arcadian, Amikor leszáll az éj, Arcadian - Invasão Sombria, Arcadian - Sie kommen in der Nacht, Arkaadlane, Depois do Apocalipse, Después del Apocalipsis, Hem Ba'im Ba'Lai'la, Písek a kamení, Tuż po zmroku, Аркадіанець, Виживші. Вихід У Пітьму, Судная ночь в Аркадии, 世外桃源, 末世生存者, 沙与石, Sand and Stones, 아르카디언, 아카디언, 아르카디안, دهاتی, 아케이디언

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 19 голосов
5.5 IMDb
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Обновлено 30 июня 2024

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Судная ночь в Аркадии - Дублированный трейлер
Судная ночь в Аркадии Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Paul Есть те, кто верит, что они появились после загрязнения, вызванного людьми. И они здесь, чтобы очистить планету от вируса человеческой расы. Так что мы все вымрем.
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Судная ночь в Аркадии - смотреть в онлайн-кинотеатре

Судная ночь в Аркадии

Новости о фильме

Николас Кейдж сохраняет бдительность в трейлере триллера «Судная ночь в Аркадии»
11 марта 2024 10:34 Николас Кейдж сохраняет бдительность в трейлере триллера «Судная ночь в Аркадии» Главных героев атакуют неведомые монстры.
Джейден Мартелл сыграет с Николасом Кейджем в экшен-триллере о выживании «Песок и камни»
22 ноября 2022 11:56 Джейден Мартелл сыграет с Николасом Кейджем в экшен-триллере о выживании «Песок и камни» Фильм о семье, которой приходится спасаться от монстров.
Николас Кейдж сыграет в триллере о выживании «Песок и камни»
19 октября 2022 11:04 Николас Кейдж сыграет в триллере о выживании «Песок и камни» Герой Кейджа будет пытаться спасти детей от чудовищ.

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