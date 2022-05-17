Сценарист Жан-Клод Каррьер отправляется в своё последнее путешествие. Его путь лежит в Испанию, предмет его исследования — художник Франсиско Гойя, которым он всегда восхищался и которому посвятил свой совместный с Милошем Форманом фильм «Призраки Гойи».

Съёмки Испании, картины и гравюры Гойи перемежаются личными воспоминаниями о сюрреалисте Луисе Бунюэле, с которым Каррьер много работал, и размышлениями о вечных темах искусства. Глухота Гойи, война, эмиграция, безумие этого мира, в котором легко теряется «маленький человек», — всё это предстаёт в творчестве художника в зримых образах и делает его нашим современником. Как сказал французский писатель Андре Мальро, Гойя — последний из классиков и первый из модернистов.

Режиссёр фильма Хосе Луис Лопес-Линарес и сценарист Жан-Клод Каррьер, на счету которого фильмы «Дневная красавица», «Этот смутный объект желания», «Вальмон» и «Ван Гог. На пороге вечности.», посещают значимые для Гойи места и погружаются в его творчество, чтобы пригласить и нас заглянуть в мир гения.