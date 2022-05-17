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Постер фильма Тени Гойи
6.9
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6.9

Тени Гойи

, 2022
L'ombre de Goya par Jean-Claude Carrière
Испания, Франция, Португалия / документальный / 18+
Постер фильма Тени Гойи
6.9

О фильме

Сценарист Жан-Клод Каррьер отправляется в своё последнее путешествие. Его путь лежит в Испанию, предмет его исследования — художник Франсиско Гойя, которым он всегда восхищался и которому посвятил свой совместный с Милошем Форманом фильм «Призраки Гойи». 
Съёмки Испании, картины и гравюры Гойи перемежаются личными воспоминаниями о сюрреалисте Луисе Бунюэле, с которым Каррьер много работал, и размышлениями о вечных темах искусства. Глухота Гойи, война, эмиграция, безумие этого мира, в котором легко теряется «маленький человек», — всё это предстаёт в творчестве художника в зримых образах и делает его нашим современником. Как сказал французский писатель Андре Мальро, Гойя — последний из классиков и первый из модернистов. 
Режиссёр фильма Хосе Луис Лопес-Линарес и сценарист Жан-Клод Каррьер, на счету которого фильмы «Дневная красавица», «Этот смутный объект желания», «Вальмон» и «Ван Гог. На пороге вечности.», посещают значимые для Гойи места и погружаются в его творчество, чтобы пригласить и нас заглянуть в мир гения. 

В ролях

Жан-Клод Каррьер
Self
Карлос Саура
Карлос Саура
Self
Джулиан Шнабель
Джулиан Шнабель
Self
Nahal Tajadod
Self
Luis Antonio González Marín
Self
Charlotte Chastel-Rousseau
Self
Guillermo Pérez Villalta
Self
Pascual Adolfo Lopez Salueña
Self
Michel Cassé
Self
Araceli Guillaume-Alonso
Self
Режиссер Хосе Луис Лопес-Линарес
Сценарист Жан-Клод Каррьер, Cristina Otero Roth
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания / Франция / Португалия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 2 февраля 2023
Премьера в мире 17 мая 2022
Дата выхода
10 марта 2024 Россия CoolConnections
27 октября 2022 Испания A
17 марта 2024 Казахстан 16+
31 мая 2024 Тайвань 0+
21 сентября 2022 Франция
Бюджет €500 000
Сборы в мире $102 857
Производство Mondex Et Cie, López-Li Films, Zampa Audiovisual
Другие названия
L'ombre de Goya par Jean-Claude Carrière, Goya e o Fantasma de Buñuel, Goya El Ojo que Escucha, Goya, Carrière & the Ghost of Buñuel, Goya, el ojo que escucha, Goya. Śladami mistrza, L'ombre de Goya, Тени Гойи, Тінь Ґої, 再見哥雅：卡葉爾與布紐爾的最後巡禮, Goya, Carrière and the Ghost of Buñuel, The Thousand Faces of Goya, L'Ombre de Goya, par Jean-Paul-Carrière

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 23 июля 2026

Отзывы о фильме

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