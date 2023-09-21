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Несмотря ни на что
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Herseye Ragmen

Несмотря ни на что, 2023

2023 / Германия / Испания / Турция
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О фильме

Фильм "Несмотря ни на что" - о том, что в жизни важно идти к цели с самообладанием, что можно как вознестись к звездам, так и опуститься на самое дно. Молодой человек, выросший в условиях отсутствия любви и насилия, начинает жизнь с чистого листа. Поднимаясь по карьерной лестнице один за другим, он становится сетевым мастером мирового класса. Тем не менее он всю жизнь несет на своих плечах груз детских ран. Фильм показывает, что в жизни нет препятствий, которые нельзя преодолеть, какими бы сложными они ни были.  

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Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 21 сентября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Эрдал Мурат Акташ
В ролях
Роберт Маазер
Роберт Маазер
Аслыхан Малбора
Эркан Петеккая
Рыза Акын
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Несмотря ни на что 1 постер
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