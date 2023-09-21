Несмотря ни на что, 2023

Фильм "Несмотря ни на что" - о том, что в жизни важно идти к цели с самообладанием, что можно как вознестись к звездам, так и опуститься на самое дно. Молодой человек, выросший в условиях отсутствия любви и насилия, начинает жизнь с чистого листа. Поднимаясь по карьерной лестнице один за другим, он становится сетевым мастером мирового класса. Тем не менее он всю жизнь несет на своих плечах груз детских ран. Фильм показывает, что в жизни нет препятствий, которые нельзя преодолеть, какими бы сложными они ни были.