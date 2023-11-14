Оповещения от Киноафиши
7.1 Рейтинг IMDb: 6.1
Неспящие в Сеуле

Корейская мелодрама о закоренелом холостяке Single in Seoul 18+
О фильме

Пак Ён-хо — популярный лектор и инфлюэнсер, и он обожает жить один. Однажды судьба сводит его со знакомой по университету, которая работает редактором издательства, и ей нужен автор для книги «Одинокие в Сеуле».

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 5 июля 2024
Премьера в мире 14 ноября 2023
Дата выхода
14 марта 2024 Россия Кино.Арт.Про
14 марта 2024 Азербайджан
29 декабря 2023 Индонезия 13+
14 марта 2024 Кыргызстан
14 марта 2024 Молдавия
7 декабря 2023 Сингапур PG
14 марта 2024 Таджикистан
14 марта 2024 Узбекистан 16+
29 ноября 2023 Южная Корея 12
Сборы в мире $3 049 584
Производство DCG Plus, Myung Films
Другие названия
Single in Seoul, Một mình vẫn ổn't, Single a Seoul, Solteiro em Seul, Неспящие в Сеуле, Самотні в Сеулі, シングル・イン・ソウル, 首爾單身日記
Режиссер
Пак Пом-су
В ролях
Ли Дон-ук
Ли Дон-ук
Исом
Чан Хён-сон
Ким Джи-ён
Лим Су-ён
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 41 голос
6.1 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1617
Неспящие в Сеуле

Трейлеры фильма
Неспящие в Сеуле - дублированный трейлер
