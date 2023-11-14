Отзывы о фильме
Алиса Бушмакина 13 марта 2024, 04:45
Оооо очень люблю Ли до нука
Юлия Бахтиярова 18 марта 2024, 12:56
Спасибо большое за возможность, увидеть этого прекрасного мужчину на больших экранах в нашем городе🥰🥰🥰
Пак Ён-хо — популярный лектор и инфлюэнсер, и он обожает жить один. Однажды судьба сводит его со знакомой по университету, которая работает редактором издательства, и ей нужен автор для книги «Одинокие в Сеуле».
|14 марта 2024
|Россия
|Кино.Арт.Про
|14 марта 2024
|Азербайджан
|29 декабря 2023
|Индонезия
|13+
|14 марта 2024
|Кыргызстан
|14 марта 2024
|Молдавия
|7 декабря 2023
|Сингапур
|PG
|14 марта 2024
|Таджикистан
|14 марта 2024
|Узбекистан
|16+
|29 ноября 2023
|Южная Корея
|12