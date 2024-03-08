Тихое место: День первый, 2023

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Лупита Ньонго боялась кошек и даже просила Майкла Сарноски поменять животное, с которым ей пришлось бы взаимодействовать. Когда он отказался, она прошла экспозиционную терапию. Она объяснила: «Я панически боялась кошек. Я не могла находиться в комнате с кошкой. Я им не доверяла. Мне казалось, что они хотят навредить мне. Но я так сильно хотела сыграть Сэм, а у неё была эта кошка. Поэтому мне пришлось столкнуться со своим страхом. Наняли человека, который привозил мне кошек в Лос‑Анджелесе, и в течение нескольких дней я наблюдала за кошками и задавала много вопросов, а когда почувствовала себя достаточно смелой, я прикоснулась к одной, потом к двум, и прежде чем я это заметила, я уже гладила одну, пока не смогла держать кошку, не приходя в панику». Она преодолела свой страх и позже даже взяла кошку к себе.