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Тихое место: День первый
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A Quiet Place: Day One

Тихое место: День первый, 2023

2023 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Премьера в России 21 сентября 2023
Премьера в мире 21 сентября 2023
Прокатчик Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Майкл Сарноски
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тихое место: День первый 1 постер
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Приквел «Голодных игр» и спин-офф «Тихого места» обзавелись официальными названиями Оба фильма должны выйти осенью следующего года.
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29 апреля 2022 14:04
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