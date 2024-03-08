Тихое место: День первый, 2023

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Постер фильма Тихое место: День первый
6.8
Тихое место: День первый - Трейлер
Киноафиша Фильмы Тихое место: День первый
6.8

Тихое место: День первый

, 2024
A Quiet Place: Day One
США / драма, ужасы, фантастика / 18+
Трейлеры
Постер фильма Тихое место: День первый
6.8
Тихое место: День первый - Трейлер
Тихое место: День первый  Трейлер

О фильме

Земля подвергается нападению агрессивных плотоядных монстров, которые охотятся на слух.

В ролях

Лупита Нионго
Лупита Нионго
Samira
Джозеф Куинн
Джозеф Куинн
Eric
Джимон Хонсу
Джимон Хонсу
Henri
Дэнис О’Хэр
Дэнис О’Хэр
Алекс Вулф
Алекс Вулф
Reuben
Элиан Умугире
Zena
Takunda Khumalo
Osahar
Альфи Тодд
Max
Avy Berry
Young Sister
Ronnie Le Drew
Marvin Monroe
Benjamin Wong
Cashier
Режиссер Майкл Сарноски
Сценарист Скотт Бек, Джон Красински, Джефф Николс, Брайан Вудс, Майкл Сарноски
Композитор Алексис Грапсас
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 24 июля 2024
Премьера в мире 8 марта 2024
Дата выхода
29 июня 2024 Россия
27 июня 2024 Австралия M
27 июня 2024 Австрия 16
28 июня 2024 Азербайджан
4 июля 2024 Аргентина +13
26 июня 2024 Бельгия 16
28 июня 2024 Болгария
28 июня 2024 Бразилия
27 июня 2024 Бруней
28 июня 2024 Великобритания
27 июня 2024 Венгрия 16
28 июня 2024 Вьетнам
28 июня 2024 Германия
27 июня 2024 Гонконг
27 июня 2024 Греция
27 июня 2024 Грузия R
27 июня 2024 Дания 15
27 июня 2024 Доминиканская Республика
27 июня 2024 Израиль
26 июня 2024 Индонезия 13+
28 июня 2024 Исландия Unrated
28 июня 2024 Испания
26 июня 2024 Италия
27 июня 2024 Казахстан 16+
28 июня 2024 Канада
28 июня 2024 Китай
28 июня 2024 Кыргызстан
28 июня 2024 Латвия N16
8 марта 2024 Литва
27 июня 2024 Малайзия
28 июня 2024 Мексика
28 июня 2024 Молдавия
27 июня 2024 Нидерланды
27 июня 2024 Новая Зеландия M
28 июня 2024 Норвегия
27 июня 2024 ОАЭ TBC
28 июня 2024 Польша
27 июня 2024 Португалия
27 июня 2024 Пуэрто-Рико PG-13
28 июня 2024 Румыния o.A.
28 июня 2024 США
27 июня 2024 Сербия o.A.
27 июня 2024 Сингапур
27 июня 2024 Словакия 15
28 июня 2024 Таджикистан
27 июня 2024 Таиланд
26 июня 2024 Тайвань 12+
28 июня 2024 Турция
28 июня 2024 Узбекистан
27 июня 2024 Украина
28 июня 2024 Финляндия
28 июня 2024 Франция
27 июня 2024 Хорватия 12
27 июня 2024 Черногория o.A.
28 июня 2024 Чехия
28 июня 2024 Швеция
28 июня 2024 Эстония
28 июня 2024 ЮАР
26 июня 2024 Южная Корея
28 июня 2024 Япония
Бюджет $67 000 000
Сборы в мире $261 907 653
Производство Paramount Pictures, Platinum Dunes, Sunday Night
Другие названия
A Quiet Place: Day One, Un lugar en silencio: Día uno, A Quiet Place: Tag Eins, Um Lugar Silencioso: Dia Um, Тихое место: День первый, A Quiet Place - Giorno 1, A Quiet Place Part III, Ciche miejsce: Dzień pierwszy, Fără zgomot: Ziua 1, Hang nélkül: Első nap, Hiljainen paikka: Päivä yksi, Kena vaikne kohake: Esimene päev, Klusā pasaule: Pirmā diena, Makom Sha'ket: Ha'Yom Ha'Rishon, Mjesto tišine: Dan prvi, Sans un bruit : Jour 1, Sans un bruit: jour 1, Sessiz Bir Yer: Birinci Gün, Tiché miesto: Prvý deň, Tiché místo: První den, Tylos Zona. Pirmoji Diena, Um Lugar Silencioso: Parte III, Un coin tranquille: Jour 1, Un lugar tranquilo: Día 1, Vùng Đất Câm Lặng: Ngày Một, Ένα ήσυχο μέρος: Ημέρα πρώτη, Нито звук: Ден първи, Тихе місце: День перший, Тихо место: Дан први, クワイエット・プレイス Day 1, 噤界：入侵日, 寂静之地：入侵日, 寂静之地前传, 無聲絕境外傳：首襲日, Səssiz Bir Yer: Birinci Gün, Un lugar en silencio

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 61 голос
6.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2336 В жанре «драма»  993 В жанре «ужасы»  191 В жанре «фантастика»  302 В фильмах США  1425 В фильмах 2024 года  126
Обновлено 11 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Тихое место: День первый - Трейлер
Тихое место: День первый Трейлер
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Цитаты

[последние реплики]
[Эрик читает записку, которую нашёл в кардигане Сэма, который он носит и который когда‑то принадлежал её отцу.]
Samira [voiceover] Эрик, лучше позаботься о моей кошке. Не гладь ему живот. Ему это не нравится. И не перекармливай его. Он располнет.
[Сэм идёт одна, слушая песню "Feeling Good" на своём iPod Nano, прикреплённом к портативной колонке, которую она несёт.]
Samira [voiceover] И спасибо. Спасибо за то, что вернул меня домой. Спасибо за то, что помог вернуть мне жизнь. Я забыл, как поёт город. Можно услышать его, когда наступает тишина.
[Сэм в последний раз оглядывается вокруг заброшенного Гарлема.]
Samira [voiceover] Как здорово было вернуться.
[Сэм вынимает наушники, из-за чего позади появляется монстр.]

Наша рецензия

Котик крадет кино у монстров.
Котик крадет кино у монстров. Франшиза «Тихое место» изначально задумывалась Джоном Красински как самостоятельное произведение, но оно так хорошо показало себя в прокате, что автор задумался о второй части. Успех продолжил преследовать Красински, и вот уже анонсирована видеоигра по мотивам картин, а в прокате стартовал приквел «День первый», отданный в руки другого режиссера.   В послужном списке начинающего постановщика Майкла Сарноски была лишь одна работа —…

Отзывы зрителей о фильме Тихое место: День первый

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Отзывы разделились: одни хвалят атмосферу, реалистичные сцены и драму о человечности; другие жалуются на слабый сюжет и клише, а также на кота. Многие отмечают, что для фанатов франшизы фильм не новый и не объясняет происхождение событий. Общая оценка умеренная: есть качественные визуальные эффекты и звук; подойдёт поклонникам хоррора с драмой и истории выживания.
Саммари составлено ИИ на основе 20 отзывов.

Отзывы о фильме

adilet zabirdinov 2 июля 2024, 14:23
Херня полная а не фильм хуже этого фильма в жизни не видел не советую, смысла нету от этого фильма. Будь проклят этот сценарист. Верните деньги сестры!
User 7 июля 2024, 20:47
Отстой на не фильм.2 части этого фильма смотрели,понравилось.Вот думаю офигеть приквел,расскажут что,да почему и откуда это всё,а нет.вечь филтм… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Интересные факты

Лупита Ньонго боялась кошек и даже просила Майкла Сарноски поменять животное, с которым ей пришлось бы взаимодействовать. Когда он отказался, она прошла экспозиционную терапию. Она объяснила: «Я панически боялась кошек. Я не могла находиться в комнате с кошкой. Я им не доверяла. Мне казалось, что они хотят навредить мне. Но я так сильно хотела сыграть Сэм, а у неё была эта кошка. Поэтому мне пришлось столкнуться со своим страхом. Наняли человека, который привозил мне кошек в Лос‑Анджелесе, и в течение нескольких дней я наблюдала за кошками и задавала много вопросов, а когда почувствовала себя достаточно смелой, я прикоснулась к одной, потом к двум, и прежде чем я это заметила, я уже гладила одну, пока не смогла держать кошку, не приходя в панику». Она преодолела свой страх и позже даже взяла кошку к себе.

Новости о фильме

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