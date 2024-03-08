Тихое место: День первый, 2023

[последние реплики]

[Эрик читает записку, которую нашёл в кардигане Сэма, который он носит и который когда‑то принадлежал её отцу.]

Samira [voiceover] Эрик, лучше позаботься о моей кошке. Не гладь ему живот. Ему это не нравится. И не перекармливай его. Он располнет.

[Сэм идёт одна, слушая песню "Feeling Good" на своём iPod Nano, прикреплённом к портативной колонке, которую она несёт.]

Samira [voiceover] И спасибо. Спасибо за то, что вернул меня домой. Спасибо за то, что помог вернуть мне жизнь. Я забыл, как поёт город. Можно услышать его, когда наступает тишина.

[Сэм в последний раз оглядывается вокруг заброшенного Гарлема.]

Samira [voiceover] Как здорово было вернуться.