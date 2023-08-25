Агент 9, 2023

Секретный агент элитного уровня с командой особого назначения противостоят международной преступной организации, возглавляемой безжалостным, но очень харизматичным бизнесменом Россом. Для него все подчинено самой важной цели — установить новый мировой порядок. На стороне Росса самые новые военные разработки. Он не остановится ни перед чем.
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