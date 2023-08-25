Агент 9, 2023

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Постер фильма Агент 9. Миссия: уничтожить
4.7
Агент 9. Миссия: уничтожить - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Агент 9. Миссия: уничтожить
4.7

Агент 9. Миссия: уничтожить

, 2023
MR-9: Do or Die
Бангладеш, США / боевик, драма, триллер / 18+
Боевик с Фрэнком Грилло о противостоянии секретных агентов и международных преступников
Трейлеры
Постер фильма Агент 9. Миссия: уничтожить
4.7
Агент 9. Миссия: уничтожить - Дублированный трейлер
Агент 9. Миссия: уничтожить  Дублированный трейлер

О фильме

Секретный агент элитного уровня с командой особого назначения противостоят международной преступной организации, возглавляемой безжалостным, но очень харизматичным бизнесменом Россом. Для него все подчинено самой важной цели  — установить новый мировой порядок. На стороне Росса самые новые военные разработки. Он не остановится ни перед чем.
 

В ролях

Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло
Roman Ross
Майкл Джей Уайт
Майкл Джей Уайт
Duke
Мэтт Пассмор
Мэтт Пассмор
Ricci Ross
Келли Грейсон
Келли Грейсон
Gia
Джеймс Моусес Блэк
Government Official
Оми Вайдя
Faisal
Реми Грилло
Реми Грилло
Dav Coretti
Guard Soldier
Олег Прудиус
Yakub
Niko Foster
Paul Taylor
Sakshi Pradhan
Devi
Tamas Nadas
Sam
Режиссер Азиф Акбар
Сценарист Азиф Акбар, Nazim Ud Daula, Абдал Азиз, Qazi Anwar Husain
Композитор Ricky Kej
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бангладеш / США
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 21 июня 2024
Премьера в мире 25 августа 2023
Дата выхода
2 мая 2024 Россия Кинологистика
22 февраля 2024 Азербайджан
25 августа 2023 Бангладеш
22 февраля 2024 Болгария
26 сентября 2024 Катар
22 февраля 2024 Кыргызстан
22 февраля 2024 Молдавия
25 августа 2023 Нидерланды 16
26 сентября 2024 ОАЭ TBC
17 мая 2024 Пакистан
22 февраля 2024 Узбекистан
22 января 2025 Южная Корея 15

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 800 000 000 BDT
Сборы в мире $109 706
Производство Jaaz Multimedia, Al Bravo Films, Avail Entertainment
Другие названия
MR-9: Do or Die, Masud Rana, MR-9, Masud Rana - Dhongsho Pahar, MR-9 Agent, MR-9: Ejecuta o muere, MR-9: Misión mortal, MR-9: Missão Mortal, MR-9: Ölni vagy halni, MR-9: Secret Agent, MR-9：生死关头, Агент-9. Миссия: Уничтожить, 暗战缉杀, ام آر - 9 : انجام بده یا بمیر, MR-9: انجام بده یا بمیر

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 10 голосов
3.4 IMDb
Обновлено 2 сентября 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Агент 9. Миссия: уничтожить - Дублированный трейлер
Агент 9. Миссия: уничтожить Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

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Агент 9. Миссия: уничтожить - смотреть в онлайн-кинотеатре

Агент 9. Миссия: уничтожить

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