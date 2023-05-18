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Культурная комедия, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Циничный пермский чиновник Виктор Летаев курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим. Его кредо: «Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь». Но циничное мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны. Удастся ли ей облагородить бескультурного чиновника?

Год выпуска 2023
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Владимир Котт
Владимир Котт
В ролях
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Яна Гладких
Яна Гладких
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Антон Ескин
Антон Ескин
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
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Начались съемки ромкома «Культурная комедия» с Алексеем Чадовым, Яной Гладких и Юрием Стояновым Фильм о сближении совершенно не похожих друг на друга мужчины и женщины.
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18 мая 2023 16:47
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