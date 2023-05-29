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Скоро в прокате "До рассвета"
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Рагу Додена Буффана
La passion de Dodin Bouffant
Рагу Додена Буффана, 2023
2023 / Франция
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Жанр:
драма
исторический
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Продолжительность
2 часа 25 минут
Год выпуска
2023
Режиссер
Чан Ань Хунг
В ролях
Жюльетт Бинош
Бенуа Мажимель
Жан-Марк Руло
Pierre Gagnaire
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Фильм «Анатомия падения» завоевал «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 2023
Картина выйдет в российский прокат в сентябре этого года.
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29 мая 2023 10:20
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