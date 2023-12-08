Суперсанта, 2023

Клиф Клаустовски — скромный аниматор, который неожиданно для себя получил способность превращаться в СуперСанту! Вместе с девочкой-подростком Билли и эльфом Лео Клиф должен помешать коварному плану бизнесмена Грампуса, который собирается покончить с главным волшебным праздником года, похитив все игрушки.
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