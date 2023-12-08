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Постер мультфильма Суперсанта
5.3
Суперсанта - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Суперсанта
5.3

Суперсанта

, 2023
SuperKlaus
Испания, Великобритания, Канада / анимация, фэнтези, семейный, приключения / 18+
Обычный аниматор превращается в супергероя и спасает Рождество
Трейлеры
Постер мультфильма Суперсанта
5.3
Суперсанта - Дублированный трейлер
Суперсанта  Дублированный трейлер

О фильме

Клиф Клаустовски — скромный аниматор, который неожиданно для себя получил способность превращаться в СуперСанту! Вместе с девочкой-подростком Билли и эльфом Лео Клиф должен помешать коварному плану бизнесмена Грампуса, который собирается покончить с главным волшебным праздником года, похитив все игрушки.

В ролях

Колм Фиор
Колм Фиор
Frank Fafnir
Харлэнд Уильямс
SuperKlaus
Милли Дэвис
Billie
José Ángel Juanes
Santa
Рафаэль Азкаррага
SuperKlaus
Lucía Pérez
Billie
Авраам Агилар
Leo
Paul Van Dyck
Leo
Луис Бахо
Frank Fafnir
Люсинда Дэвис
Billie's Mom
Режиссер Андреа Себастиан, Стив Мажори
Сценарист Phil Ivanusic, Sylvie Bélanger, Francois Trudel
Композитор Диего Наварро
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Испания / Великобритания / Канада
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 2 декабря 2024
Премьера в мире 8 декабря 2023
Дата выхода
21 ноября 2024 Россия Наше кино
28 ноября 2024 Азербайджан
1 ноября 2024 Великобритания U
5 декабря 2024 Венгрия 6
14 ноября 2024 Германия
15 декабря 2023 Испания
21 ноября 2024 Казахстан
28 ноября 2024 Кыргызстан
13 декабря 2024 Латвия U
13 декабря 2024 Литва V
28 ноября 2024 Молдавия
5 декабря 2025 Польша
13 декабря 2024 Румыния
12 декабря 2024 Сербия o.A.
5 декабря 2024 Словакия 7
28 ноября 2024 Таджикистан
21 ноября 2024 Узбекистан 6+
19 декабря 2024 Украина 0+
5 декабря 2024 Франция TP
12 декабря 2024 Черногория o.A.
5 декабря 2024 Чехия
8 декабря 2023 Эстония
Сборы в мире $1 436 243
Производство 3 Doubles Producciones, Canada Media Fund (CMF), Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC)
Другие названия
SuperKlaus, Super Santa, 4 Days Before Christmas, 4 dienas līdz Ziemassvētkiem, 4 jours avant Noël, 4 дні до Різдва, Mikołaj i ekipa, Super Pai Natal, SuperClaus, SuperMoșul, Supernissen, SuperSanta, Szupermikulás, СуперСанта, 4 días antes de Navidad

Рейтинг мультфильма

5.3
Оцените 10 голосов
4.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 20 февраля 2025

Трейлеры мультфильма

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Суперсанта - Дублированный трейлер
Суперсанта Дублированный трейлер
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Отзывы о мультфильме

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Новости о мультфильме

Этому зрителю нужен новый супергерой!
20 февраля 2025 14:38 Этому зрителю нужен новый супергерой! Сегодня в прокат вышел новый мультфильм «Баг Бой — супергерой джунглей». Эта история о невероятной дружбе маленького смелого мальчика и тигра тронет сердца как детей, так и взрослых. Встречайте самого юного супергероя — Баг Боя! Он одержим комиксами и мечтами о спасении мира. Однажды он знакомится с тигром Тигрулей и узнает, что на него готовит нападение банда браконьеров. Отправляйтесь спасать дикие джунгли вместе с Баг Боем!
Красочные новогодние приключения: вышел трейлер мультфильма «СуперСанта»
22 октября 2024 18:09 Красочные новогодние приключения: вышел трейлер мультфильма «СуперСанта» Слоган гласит: «Миссия — спасти Новый год!»

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