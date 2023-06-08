Семеро незнакомцев записываются на, казалось бы, обычное испытание препарата в фармацевтической компании, но вскоре обнаруживают ужасающий побочный эффект: они не могут уснуть. А если они заснут, то умрут. Учреждение внезапно переходит в режим карантина и теперь участники должны не спать еще 24 часа несмотря на то, что бодрствовали почти пять дней подряд.
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