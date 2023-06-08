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Постер фильма Клаустрофобы: Инсомния
6.2
Клаустрофобы: Инсомния - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Клаустрофобы: Инсомния
6.2

Клаустрофобы: Инсомния

, 2023
Double Blind
Ирландия / ужасы, триллер / 18+
Фильм ужасов о смертельной бессоннице
Трейлеры
Постер фильма Клаустрофобы: Инсомния
6.2
Клаустрофобы: Инсомния - Дублированный трейлер
Клаустрофобы: Инсомния  Дублированный трейлер

О фильме

Семеро незнакомцев записываются на, казалось бы, обычное испытание препарата в фармацевтической компании, но вскоре обнаруживают ужасающий побочный эффект: они не могут уснуть. А если они заснут, то умрут. Учреждение внезапно переходит в режим карантина и теперь участники должны не спать еще 24 часа несмотря на то, что бодрствовали почти пять дней подряд.

В ролях

Милли Брэйди
Милли Брэйди
Claire
Поллианна МакИнтош
Поллианна МакИнтош
Dr. Burke
Кейт Эшфилд
Кейт Эшфилд
Фрэнк Блэйк
Marcus
Эбби Мэй Фицморис
Эбби Мэй Фицморис
Alison
Akshay Kumar
Amir Sardar
Дьярмуид Нойес
Дьярмуид Нойес
Ray
Brenock O'Connor
Paul
Shonagh Marie
Vanessa
Джанет Грин
Nurse
Daiana Madeira
Nurse
Режиссер Иэн Хант-Даффи
Сценарист Darach McGarrigle
Композитор Die Hexen
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ирландия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 июня 2023
Премьера в мире 8 июня 2023
Дата выхода
7 марта 2024 Россия Капелла Фильм
21 марта 2024 Азербайджан
9 февраля 2024 Ирландия 16
7 марта 2024 Казахстан 18+
21 марта 2024 Кыргызстан
14 июня 2024 Латвия N16
8 ноября 2024 Литва N-16
21 марта 2024 Молдавия
21 марта 2024 Таджикистан
14 марта 2024 Узбекистан
25 апреля 2024 Украина

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $332 013
Производство FailSafe Films, Epic Pictures Group
Другие названия
Double Blind, Клаустрофобы: Инсомния, El experimento del sueño, Fique Acordado, Klaustrofobiya. yuxusuzluq, Klaustrofoobid unetus, Schlaf! Nicht! Ein!, Ślepa próba, Клаустрофоби: Без сну, Клаустрофобтар: Ұйқысыздық, 双盲, Schlaf nicht ein

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 22 голоса
5.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3083 В жанре «ужасы»  308 В жанре «триллер»  628 В фильмах Ирландии  17 В фильмах 2023 года  195
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Клаустрофобы: Инсомния - Дублированный трейлер
Клаустрофобы: Инсомния Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Елена Микурова 10 марта 2024, 13:01
Испортили клаустрофобов 😏Ожидала большего , второй раз эту муть я бы не стала смотреть , хорошо хоть не потратила деньги вот на это , а посмотрела на лордфильме 🤣
Илья Абрамов 13 марта 2024, 09:57
Это не клаустрофобы) это наши лакализаторы постарались
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Клаустрофобы: Инсомния - смотреть в онлайн-кинотеатре

Клаустрофобы: Инсомния

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