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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
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Джокер 2
Joker 2
Джокер 2,
США
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Жанр:
боевик
криминал
драма
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Режиссер
Тодд Филлипс
В ролях
Хоакин Феникс
Леди Гага
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Леди Гага ведет переговоры о роли Харли Квинн в «Джокере 2»
Очевидно, что новая версия этой героини будет разительно отличаться от интерпретации Марго Робби.
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14 июня 2022 13:24
Официально: «Джокер» с Хоакином Фениксом получит сиквел
Многочисленные слухи наконец подтвердились.
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8 июня 2022 12:14
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