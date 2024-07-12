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Постер фильма Тополиный пух
Постер фильма Тополиный пух
Постер фильма Тополиный пух
Постер фильма Тополиный пух
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 5.4
Оцените
4 постера
Пойду 51
Не пойду 10
Киноафиша Фильмы Тополиный пух

Тополиный пух

Комедия об охраннике-неудачнике, который обретает вкус к жизни Topolinyy pukh 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 51
Не пойду 10

О фильме

Главный герой — одинокий неудачник Саша — работает охранником в обменнике. Жизнь его «не состоялась», мечты не сбылись, семьи не получилось. Саша чувствует себя ненужным и несчастным, и не имея возможности что-то изменить, морально сдаётся… Но и тут Саше не хватает духа самому довести дело до конца, он обращается за помощью к старому приятелю — мужу своей бывшей жены. Конечно же, в самый ответственный и неподходящий момент, Саша влюбляется в девушку, у него вновь просыпается вкус к жизни и героям придётся пережить опасное приключение, спасти друг друга и начать видеть вокруг не только плохое, но и прекрасное…

Тополиный пух - трейлер
Тополиный пух  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 12 июля 2024
Дата выхода
1 августа 2024 Россия Централ Партнершип
Сборы в мире $688 961
Производство Good Story Media
Другие названия
Topolinyy pukh, Тополиный пух
Режиссер
Артем Лемперт
Кирилл Клепалов
В ролях
Антон Лапенко
Антон Лапенко
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Виталий Хаев
Виталий Хаев
Антон Васильев
Антон Васильев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 25 голосов
5.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2121 В жанре «комедия»  520 В фильмах России  237
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Тополиный пух

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Анатолий Алексан Овсянников 4 августа 2024, 17:14
Блеск постмодернистской культуры человеческого ничтожества или просто жопы

Я – профессор. Не молод.
А не сходить ли нам в кино?
Полез в инет. … Читать дальше…
Анатолий Алексан Овсянников 4 августа 2024, 17:14
Блеск постмодернистской культуры человеческого ничтожества или просто жопы

Я – профессор. Не молод.
А не сходить ли нам в кино?
Полез в инет. … Читать дальше…
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Новости о фильме
Антон Лапенко и Аглая Тарасова спасаются от киллера в трейлере комедии «Тополиный пух»
Антон Лапенко и Аглая Тарасова спасаются от киллера в трейлере комедии «Тополиный пух» Главные герои встретятся на концерте группы «Иванушки International».
Написать
25 апреля 2024 10:34
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